Во сколько нужно ложиться спать, чтобы защитить свое сердце?

По данным исследования, опубликованного сегодня в European Heart Journal — Digital Health, журнале Европейского общества исследователей, засыпание с 10:00 до 23:00 связано с более низким риском развития сердечных заболеваний по сравнению с более ранним или более поздним отходом ко сну.
«В организме есть 24-часовые внутренние часы, называемые циркадным ритмом, которые помогают регулировать физическое и умственное функционирование», - сказал автор исследования доктор Дэвид Плэнс из Университета Эксетера, Великобритания. «Хотя мы не можем сделать вывод о причинно-следственной связи из нашего исследования, результаты показывают, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы, что может иметь неблагоприятные последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы», пишет Medical Xpress.
В то время как многочисленные анализы исследовали связь между продолжительностью сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями, связь между временем сна и сердечными заболеваниями изучена недостаточно. В этом исследовании изучалась связь между объективно измеренным, а не самооценочным наступлением сна у большой выборки взрослых.
В исследовании приняли участие 88 026 человек из Биобанка Великобритании, набранных в период с 2006 по 2010 год. Средний возраст составлял 61 год (от 43 до 79 лет), 58% составляли женщины. Данные о начале сна и времени пробуждения собирались в течение семи дней с помощью наручного акселерометра. Участники заполнили демографические оценки, оценки образа жизни, здоровья и физического состояния и анкеты. Затем они наблюдались для нового диагноза сердечно-сосудистого заболевания, которое определялось как сердечный приступ, сердечная недостаточность, хроническая ишемическая болезнь сердца , инсульт и транзиторная ишемическая атака.
В течение среднего периода наблюдения 5,7 года у 3172 участников (3,6%) развились сердечно-сосудистые заболевания. Заболеваемость была самой высокой у тех, кто спал в полночь или позже, и самой низкой - у тех, кто засыпал с 10:00 до 22:59.
Исследователи проанализировали связь между наступлением сна и сердечно-сосудистыми событиями после поправки на возраст, пол, продолжительность сна, нерегулярность сна (определяемую как разное время засыпания и пробуждения), хронотип самооценки (ранняя пташка или сова), курение, статус, индекс массы тела, диабет, артериальное давление, уровень холестерина в крови и социально-экономический статус.
По сравнению с засыпанием с 10:00 до 22:59, риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25% выше с началом сна в полночь или позже, на 12% выше риск с 11:00 до 23:59 и У 24% повышен риск засыпания до 22:00. При дальнейшем анализе с разбивкой по полу связь с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний была сильнее у женщин, и только начало сна до 22:00 оставалось значимым для мужчин.
Доктор Плэнс сказал: «Наше исследование показывает, что оптимальное время для сна - это определенный момент в 24-часовом цикле организма, и отклонения могут быть вредными для здоровья. Самое рискованное время было после полуночи, потенциально потому, что это может уменьшить вероятность увидеть утренний свет, который сбрасывает биологические часы".
Доктор Плэнс отметил, что причины наблюдаемой более сильной связи между наступлением сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями у женщин неясны. Он сказал: «Возможно, существует разница по половому признаку в том, как эндокринная система реагирует на нарушение циркадного ритма. В качестве альтернативы, старший возраст участников исследования может быть мешающим фактором, поскольку сердечно-сосудистый риск у женщин увеличивается после наступления менопаузы, т.е. может быть никакой разницы в силе ассоциации между мужчинами и женщинами».
Он пришел к выводу: «Хотя результаты не показывают причинно-следственной связи, время сна стало потенциальным фактором риска сердечных сокращений - независимо от других факторов риска и характеристик сна. Если наши результаты подтвердятся в других исследованиях, время сна и базовая гигиена сна могут стать решающим фактором. Недорогая цель общественного здравоохранения для снижения риска сердечных заболеваний».