Прослушивание любимой музыки очень полезно при нарушении работы мозга: как это работает?

Исследователи из Университета Торонто (U of T) и Unity Health Toronto продемонстрировали, что многократное прослушивание музыки, имеющей личный смысл, способствует благоприятной пластичности мозга у пациентов с легкими когнитивными нарушениями или ранней болезнью Альцгеймера.
Изменения в нервных путях мозга коррелировали с улучшением памяти при нейропсихологических тестах, поддерживая клинический потенциал персонализированных музыкальных вмешательств для людей с деменцией.
Знаковое мультимодальное исследование было опубликовано сегодня в Журнале болезни Альцгеймера, пишет Medical Xpress.
«У нас есть новые доказательства того, что автобиографически значимая музыка, то есть музыка, имеющая особое значение для человека, как песня, под которую они танцевали на своей свадьбе, - стимулирует нейронные связи, помогая поддерживать более высокий уровень функционирования», - говорит Доктор Майкл То, старший автор исследования, директор Научно-исследовательского коллектива в области музыки и здравоохранения Канадского научно-исследовательского центра в области музыки, нейробиологии и здоровья, а также профессор музыкального факультета Университета Ти и медицинского факультета Темерти.
«Как правило, очень трудно показать положительные изменения мозга у пациентов с болезнью Альцгеймера. Эти предварительные, но обнадеживающие результаты показывают улучшение целостности мозга, открывая дверь для дальнейших исследований терапевтического применения музыки для людей с деменцией - музыкантов и не музыкантов одинаково».
Исследовательская группа сообщила о структурных и функциональных изменениях в нервных путях участников исследования, особенно в префронтальной коре, центре управления головным мозгом, где происходят глубокие когнитивные процессы. Исследователи показали, что воздействие на мозг пациентов с ранней стадией снижения когнитивных способностей музыке с автобиографическим характером активировало отдельную нейронную сеть - музыкальную сеть - состоящую из различных областей мозга, которые демонстрировали различия в активации после периода ежедневного прослушивания музыки. Также наблюдались различия в связях мозга и белого вещества, что является дополнительным доказательством нейропластичности.
«Музыкальные вмешательства могут быть осуществимым, рентабельным и легкодоступным вмешательством для тех, кто находится на ранней стадии когнитивного спада», - говорит доктор Коринн Фишер, ведущий автор, директор гериатрической психиатрии в больнице Св. Михаила в Unity Health Toronto и доцент медицинского факультета Университета Т. Темерты.
«Существующие методы лечения болезни Альцгеймера на сегодняшний день показали ограниченную пользу. Хотя для подтверждения клинических преимуществ требуются более крупные контролируемые исследования, наши результаты показывают, что индивидуальный и домашний подход к прослушиванию музыки может быть полезным и иметь длительное воздействие на мозг».
В исследовании 14 участников - восемь не музыкантов и шесть музыкантов - слушали тщательно подобранный плейлист с автобиографически актуальной, давно известной музыкой в течение одного часа в день в течение трех недель. Участники прошли структурную и функциональную МРТ до и после периода прослушивания, чтобы определить изменения в функции и структуре мозга. Во время сканирования они слушали отрывки как давно известной, так и недавно сочиненной музыки. Услышанная за час до сканирования, новая музыка была похожа по стилю, но не имела никакого личного значения.
Когда участники слушали недавно услышанную, недавно сочиненную музыку, мозговая активность происходила в основном в слуховой коре головного мозга, сосредоточенной на опыте прослушивания. Однако, когда участники слушали давно известную музыку, произошла значительная активация глубоко закодированной сети префронтальной коры , что является четким признаком исполнительной когнитивной активности. Также было сильное вовлечение в подкорковые области мозга, более старые области, в минимальной степени затронутые патологией болезни Альцгеймера.
Исследователи сообщили о тонких, но отчетливых различиях в структурных и функциональных изменениях мозга, связанных с прослушиванием музыки у музыкантов по сравнению с музыкантами, не являющимися музыкантами, хотя для подтверждения этих результатов необходимы дальнейшие исследования на более крупных выборках. Повторное знакомство с музыкой с автобиографическим характером улучшило познавательные способности у всех участников, независимо от музыкальности.
«Независимо от того, являетесь ли вы музыкантом на протяжении всей жизни или никогда даже не играли на музыкальном инструменте, музыка - это ключ доступа к вашей памяти, вашей префронтальной коре головного мозга», - говорит То.
«Это просто - продолжайте слушать музыку, которую любили всю свою жизнь. Ваши самые любимые песни, те пьесы, которые особенно важны для вас, - сделайте это тренажером для мозга».
Эта статья основана на предыдущем исследовании той же группы участников, которая впервые определила механизмы мозга, которые кодируют и сохраняют музыкальные воспоминания у людей с ранней стадией когнитивного снижения.
Затем исследователи планируют повторить исследование на более крупной выборке и ввести строгие условия контроля, чтобы исследовать роль музыкальности в сдерживании реакций мозга, а также то , вызывает ли изменение пластичности музыка или автобиографический контент.