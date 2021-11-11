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Мощная молитва на исцеление от душевных и телесных недугов Озерянской иконе Божией Матери

6:00:5211/11/2021
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12 ноября состоится праздник Озерянской иконы Девы Марии.

Дева Мария является одной из самых ключевых фигур всего христианства. Фото: Pxfuel.com
Дева Мария является одной из самых ключевых фигур всего христианства. Фото: Pxfuel.com

12 ноября Русская православная церковь отмечает день памяти Озерянской иконы Пресвятой Богородицы. Это святое изображение Девы Марии является покровителем охотников, рыбаков, а также всех нуждающихся.

Эта икона имеет множество случаев чудесных событий. Считается, что в этом она уступает лишь Казанской иконе Богородицы. Эта икона была найдена ближе к концу XVI века. Название иконы как раз происходит из места, где она была найдена — село Озерянка. По преданию, работающий крестьянин услышал стон. Он увидел в траве косу, которая была сломана на две части. Мужчина принес ее домой и поставил к иконам. На следующий день мужчина не обнаружил старых икон, но заметил новую — Озерянскую.

Зафиксированы случаи излечения от слепоты, смертельных недугов и иных расстройств. В том числе и духовных. Благодаря лику Девы Марии в 1871 году была остановлена эпидемия. В прошлом веке икона была потеряна по неизвестным причинам. Однако сохранены две копии.

Добавим, что в этот день важной традицией является мольба Божией Матери. Просить ее можно о защите и исцелении от духовных и физических недугов.

Молитва Пресвятой Богородице:

Данная молитва помогает как в духовном, так и в физическом плане. Фото: Pxfuel.com
Данная молитва помогает как в духовном, так и в физическом плане. Фото: Pxfuel.com

Отметим, что в православии насчитывается более 300 святых изображений Пресвятой Божией Матери. Всего же в христианстве более 700 икон.

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дева Марияцерковный праздникмощная молитва
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