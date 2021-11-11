180 лет Сбербанку России: история Сбера, как банк поздравит своих клиентов и сотрудников 12 ноября 2021 года

12 ноября 2021 года Сбербанк отметит свое 180-летие. Оказывается, сберегательные кассы России появились еще в далеком 1841 году. Предпосылки к этому появились еще в 70 года XVIII веке во время правления Екатерины II.
Когда 12 ноября 1841 года появилась первая сберегательная касса, началось время перемен. С каждым годом число касс росло. Они пережили кризис, революции, войны, распад СССР, новые кризисы и дошли до наших дней. В настоящее время насчитывается почти 14 тысяч отделений Сбербанка.
В честь 180-летия Сбербанк проведет «Зеленый день», в рамках которого клиенты смогут с 11 по 12 ноября воспользоваться специальными предложениями. Речь идет о кредитах, страховых продуктах, заказе продуктов, просмотре фильмов и сериалов.
Например, каждый владелец СберПрайм сможет совершенно бесплатно посмотреть около 2000 фильмов в течение двух дней. Те, кто пользуешься виртуальным ассистентом Сбера, получал скидку в размере 15% при заказе от 2000 рублей, а также иные акции и предложения.
По словам Владислава Крейнина, старшего вице-президента в одном из департаментов компании, Сбербанк всегда стремился реализовывать мечты и планы людей. Именно поэтому такой большой день становится праздников не только для Сбера, но и для его сотрудников и клиентов.
Отметим, что компания начала праздновать юбилей еще в мае этого года, даря своим клиентам различного рода акции и выгоду. Ребрендинг Сбербанка в Сбер произошел еще в сентябре 2020 года.