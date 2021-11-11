Магнитные бури в ноябре 2021: точные с 12 по 31 ноября. Как метеопатам пережить опасный период

Мы приближаемся к середине ноября. Часть неблагоприятных дней позади, но еще несколько магнитных бурь впереди. Многим известно, что это явление может крайне негативно сказаться на здоровье жителей Земли. Особенно видно это последствие на метеопатах и людях пожилого возраста. Именно поэтому к наступлению магнитных бурь необходимо готовиться заранее. Для этого нужно знать о дате их наступления.
Расписание магнитных бурь на ноябрь 2021:
В этом месяце ожидается несколько магнитных бурь. Одна из них будет затяжной. Метеопатам и пожилым людям следует подготовиться к буре, которая начнется 14 и продолжится до 16 ноября. Также геоудар пройдет 21 ноября, он будет последним.
Последствия для здоровья:
Магнитные бури способны вызвать резкое ухудшение самочувствия. Самым частым проявлением повышенной солнечной активности является головная боль, с которой сталкивались многие. Однако список продолжается не менее дискомфортными симптомами: тошнота, слабость, плохой аппетит, повышенное давление, тахикардия, ухудшение сна, а также в целом ухудшение общего самочувствия. Но и это не все, ведь магнитные бури могут привести к обострению хронических заболеваний, инсульту и инфаркту. Именно поэтому знать начала магнитных бурь недостаточно, чтобы пережить этот период без осложнений.
Как с этим бороться?
Для начала необходимо посетить лечащего врача, чтобы тот проконсультировал вас и, возможно, выписал лекарства. Затем, конечно же, нужно сходить в аптеку за препаратами. Специалисты советуют остаться дома на период магнитных бурь и ограничить физическую активность. Также стоит избегать вредной пищи и чрезмерного использования телевизора, телефонов и компьютера. В целом лучше всего в это время отдыхать.