Как пандемия коронавируса сказалась на репродуктивном здоровье женщин? Новое неприятное открытие

Согласно исследованию, которое будет представлено на ежегодной конференции Общества эндокринологов в Эдинбурге, репродуктивное здоровье женщин было нарушено в результате психологического бремени пандемии COVID-19, и пострадавшие женщины нуждаются в дополнительной медицинской и психологической поддержке. Результаты показывают, что стресс и нарушение сна, связанные с пандемией, оказали неблагоприятное воздействие на менструальный цикл женщин. Исследование предполагает, что необходимы дальнейшие исследования для установления долгосрочного воздействия пандемии на женское репродуктивное здоровье, пишет Medical Xpress.
Пандемия COVID-19 пагубно сказалась на жизни населения нашей планеты. Негативное влияние на наше психическое здоровье усугубляется значительными изменениями в нашем повседневном образе жизни, привычках питания и физических упражнений. Стресс является известным фактором, который может нарушить у женщины менструальные циклы через влияние на уровень гормонов, а также вызывает нарушения сна и веса тела. Гормоны стресса могут напрямую подавлять высвобождение половых гормонов, в то время как нарушение сна связано с бесплодием, а увеличение жира на животе также связано с нарушением менструального цикла.
Чтобы изучить влияние пандемии на репродуктивное здоровье, доктор Мишель Махер в составе исследовательской группы под руководством доктора Лизы Оуэнс в Дублине в апреле 2021 года опросила более 1300 женщин. В дополнение к стандартным показателям депрессии, беспокойства и сна качества, опрос также спросил об их менструальных циклах. Нарушения менструального цикла включали нерегулярные, пропущенные, болезненные или обильные месячные и предменструальные симптомы. 56% респондентов сообщили об общем изменении менструального цикла с начала пандемии: 64% сообщили об ухудшении предменструальных симптомов, а 54% - о снижении полового влечения. Показатели тяжелой депрессии, беспокойства и плохого сна более чем вдвое превышали уровни до пандемии среди женщин репродуктивного возраста. Нарушения менструального цикла были связаны с повышенным уровнем психических расстройств и плохим сном среди опрошенных женщин.
Доктор Мишель Махер утверждает: «Наши результаты подчеркивают реальную потребность в предоставлении соответствующей медицинской помощи и поддержки психического здоровья женщинам, пострадавшим от нарушения менструального цикла, учитывая беспрецедентное психологическое бремя, связанное с пандемией».
Это первое исследование, демонстрирующее, что женщины продолжают испытывать нарушения репродуктивного здоровья в течение года после начала пандемии, и что это связано с повышенным уровнем психологического стресса и плохим сном. Дальнейшие исследования будут способствовать лучшему пониманию масштабов нарушения репродуктивного здоровья и будут определять нашу будущую практику и политику в области здравоохранения.
Доктор Махер предупреждает: «Это исследование было проведено на относительно ранней стадии программы вакцинации COVID-19, поэтому продолжительность пандемии и эффективность вакцины могут повлиять на будущие результаты, необходимы дальнейшие исследования с объективными, измеримыми данными».
Теперь команда планирует проводить эти опросы каждые 6 месяцев, чтобы определить прогресс и выявить любые долгосрочные последствия для репродуктивного и психического здоровья женщин. Помимо опросов, у женщин-участниц будут собираться более объективные измерения артериального давления, веса, уровня половых гормонов и овуляции.
Доктор Махер советует: «Мы будем поощрять женщин, испытывающих любые репродуктивные нарушения, такие как (нерегулярные, пропущенные месячные, болезненные или тяжелые месячные, ПМС или снижение полового влечения), а также нарушения психического здоровья (включая симптомы плохого настроения, беспокойства, стресса и т. Д.). плохой сон), чтобы обратиться к своему терапевту за советом».
«Мы планируем оказывать поддержку женщинам, страдающим нарушениями менструального цикла, путем проведения семинаров психологической поддержки в нашем центре», - добавляет доктор Махер.