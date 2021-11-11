Как можно без тонометра определить высокое артериальное давление?

Высокое кровяное давление или гипертония часто называют «тихим убийцей» из-за того, что зачастую бессимптомные методы являются основным предвестником сердечных приступов или инсультов. Как вы можете следить за своим здоровьем и показаниями артериального давления дома?
В связи с изменением образа жизни и налоговых графиков работы важно регулярно контролировать параметры здоровья, пишет EXPRESS. Наличие медицинского оборудования в домашних условиях имеет большое значение для достижения этой цели, но что, если у вас нет тонометра?
Согласно данным компании Blood Pressure UK, следует помнить о следующих важных факторах:
- Измерьте артериальное давление на обеих руках при первом запуске.
- Всегда используйте одну и ту же руку.
- Снимайте показания в одно и то же время каждый день.
- Не округляйте свои измерения в большую или меньшую сторону.
- Не волнуйтесь, если вы получите неожиданно высокое значение.
- Не беспокойтесь о мелких изменениях.
- Не проверяйте свое кровяное давление слишком часто.
- Не прекращайте прием лекарств, если у вас упадет артериальное давление.
- Если вы беспокоитесь, поговорите со своим врачом или медсестрой.
Измерение без тонометраСогласно Blood Pressure Nutrition, вы можете получить приблизительное значение систолического артериального давления без манжеты для измерения артериального давления.
Для этого нужно будет измерить пульс на левой руке. Вы ищете радиальный пульс, который находится ниже большого пальца и выше запястья. Если вы можете без труда прощупать пульс, ваше систолическое артериальное давление составляет не менее 80 мм рт.
В целом нормальным артериальным давлением считается любое значение ниже 120/80.
Артериальное давление - это очень индивидуальное считывание показателей жизнедеятельности, что означает, что каждому человеку может быть очень трудно.
При чтении дома следует помнить еще несколько важных советов:
Избегайте вещей, которые могут кратковременно поднять ваше кровяное давление.
Носите свободную одежду.
Отдохните пять минут перед измерением.
Убедитесь, что ваша рука имеет опору и находится на том же уровне, что и ваше сердце.
Убедитесь, что вы расслаблены и чувствуете себя комфортно.
Показания артериального давления во многом зависят от пола, возраста, веса и любых заболеваний человека.
Также доступно множество полезных приложений, которые могут отслеживать результаты вашего кровяного давления. Это может быть полезно для определения моделей артериального давления. Эти приложения могут помочь быстро и легко отслеживать показания артериального давления.
Регулярное измерение артериального давления в одной и той же области может помочь наиболее точно отслеживать показания и обеспечивать их нормальный уровень.
В последних новостях NHS объявили о своем новом стимуле предлагать самодельные тонометры для измерения артериального давления, чтобы помочь снизить рост числа несчастных случаев, связанных с гипертонией.
Мониторы будут выдавать NHS, чтобы сократить число погибших от сердечных приступов и инсультов, убедившись, что люди знают их количество.
Министр здравоохранения и социального обеспечения Саджид Джавид сказал: «Мы знаем, что технологии могут изменить лечение, которое NHS предоставляет пациентам, и эти инновационные устройства для измерения артериального давления предоставят людям инструменты, необходимые для наблюдения за своим здоровьем в домашних условиях.
«Это всего лишь один из способов, которым мы поддерживаем службу здравоохранения, чтобы использовать потенциал новых технологий, поддержать трудолюбивый персонал и спасти тысячи жизней».