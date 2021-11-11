11 ноября - День святого Мартина: традиции и приметы католического праздника. История жизни святого и кого защищает

11 ноября отмечается христианский католический праздник День святого Мартина. У этого праздника очень необычная и интересная история.
Мартин Турский жил в период с 317 по 397 год нашей эры. Он был сыном римского офицера, и известен и любим всей страной за свою щедрость. Однажды 22-летний Мартин вернулся домой с ночной прогулки. Это была суровая зима с ледяным ветром, метел так и била в лицо всадникам. Тогда же у городских ворот стоял нищий в одних лохмотьях.
Тогда Мартин, у которого ничего с собой не было, взял половину своего плаща и отдал его нищему. Святой взял свое длинное пальто и разрезал его пополам ударом меча, а затем накинул одну половину на плечи нищему, чтобы ему не пришлось мерзнуть.
Традиции праздника:
Святой праздник обычно отмечался в конце сельскохозяйственного года, в это время заканчивали трудиться на полях, а затем начинался зимний отдых. Так, с одной стороны, традиции, связанные с Днем Святого Мартина, связаны с концом года и началом сезона с другой стороны, с легендой, согласно которой святой Мартин сбежал, чтобы спрятаться в гусиной клетке, когда его должны были избрать епископом, но его обнаружили из-за крика гусей.
Это очень интересная история: тогда Мартин должен был сменить покойного епископа Турского. Но его скромность была так велика, что он спрятался в темной клетке, у гусей. В темноте люди искали его с фонариками и песнями. Только когда гуси громко защебетали, они обнаружили его. В 371 году нашей эры он стал епископом Тура.
В честь этого события на праздник принято выпекать гуся. Стоит отметить, этот день также является последним праздничным днем перед 40-дневным великим Рождественским постом. Традиционно это событие отмечали с большими обедами и напитками, чтобы у них было достаточно еды и в следующем году. В конце ноября гуси были жирными, поэтому блюда, связанные с Днем Святого Мартина, в основном готовятся из гуся.