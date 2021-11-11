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Точное время опасного Полнолуния 19 ноября 2021: где и во сколько можно наблюдать частичное Лунное затмение по московскому времени в России

9:00:1011/11/2021
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Полнолуние 19 ноября является предпоследним в 2021 году. Именно поэтому оно так важно.

Период полной Луны является мистическим. Фото: Pxfuel.com
Период полной Луны является мистическим. Фото: Pxfuel.com

Каждый год мы можем наблюдать около 3-4 затмений. Полнолуния и новолуния проходят значительно чаще — каждый месяц. При этом встретить затмение и период полной Луны в одни сутки — достаточно редкое явление. А главное энергетически сильное. Именно такой день наступит 19 ноября.

Точное время наступления ноябрьского затмения:

Затмение начнется в 9:02 по московскому времени и продлится до 15:03. Период затмения выпадает на светлое время суток на территории России. Из-за этого увидеть затмение получится под конец — и то на востоке страны и в Сибири. Однако это не отменяет того факта, что влияние со стороны Луны будет огромным. Максимальная фаза Луны произойдет в 12:04 по столичному времени.

Ритуал на привлечения денег в свой дом:

Чтобы воспользоваться силой Луны, каждый желающий может провести несложный, но эффективный ритуал. Для привлечения денег понадобится стакан и монеты — лучше всего серебряные. В стакан нужно набрать воды до самых краев, а затем бросить монетки. После этого его нужно поставить на подоконник, в лунный свет. В таком виде все необходимо оставить до следующего утра. Считается, что за ночь вода впитает в себя лунную силу. Лунную воду нужно выпить, а монеты — положить в кошелек. Тратить деньги из этого кошелька нельзя ровно 30 дней. Считается, что материальное благополучие придет в дом в течение 6 месяцев.

Отметим, что расположение Луны влияет не только на общее самочувствие и возможность провести мистический ритуал. Лунный календарь позволяет выбрать наиболее подходящий день для любого дела. Многим людям это помогает довести дело до желаемого результата.

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полнолуниеточное времяноябрь 2021
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