Точное время опасного Полнолуния 19 ноября 2021: где и во сколько можно наблюдать частичное Лунное затмение по московскому времени в России

Каждый год мы можем наблюдать около 3-4 затмений. Полнолуния и новолуния проходят значительно чаще — каждый месяц. При этом встретить затмение и период полной Луны в одни сутки — достаточно редкое явление. А главное энергетически сильное. Именно такой день наступит 19 ноября.
Точное время наступления ноябрьского затмения:
Затмение начнется в 9:02 по московскому времени и продлится до 15:03. Период затмения выпадает на светлое время суток на территории России. Из-за этого увидеть затмение получится под конец — и то на востоке страны и в Сибири. Однако это не отменяет того факта, что влияние со стороны Луны будет огромным. Максимальная фаза Луны произойдет в 12:04 по столичному времени.
Ритуал на привлечения денег в свой дом:
Чтобы воспользоваться силой Луны, каждый желающий может провести несложный, но эффективный ритуал. Для привлечения денег понадобится стакан и монеты — лучше всего серебряные. В стакан нужно набрать воды до самых краев, а затем бросить монетки. После этого его нужно поставить на подоконник, в лунный свет. В таком виде все необходимо оставить до следующего утра. Считается, что за ночь вода впитает в себя лунную силу. Лунную воду нужно выпить, а монеты — положить в кошелек. Тратить деньги из этого кошелька нельзя ровно 30 дней. Считается, что материальное благополучие придет в дом в течение 6 месяцев.
Отметим, что расположение Луны влияет не только на общее самочувствие и возможность провести мистический ритуал. Лунный календарь позволяет выбрать наиболее подходящий день для любого дела. Многим людям это помогает довести дело до желаемого результата.