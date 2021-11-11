Квасим капусту на этой неделе: 11 и 17 ноября – очень благоприятные дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю 2021

Приготовление капусты на зиму стало прекрасной традицией еще много лет назад. Наши предки начинали квасить и солить капусту после Покрова Пресвятой Божией Матери. Ориентировались же они непосредственно на лунный календарь. Это связано с тем, что существуют как благоприятные, так и неблагоприятные дни. Если начать готовку в неудачный день, капуста получится далеко не такой, как хотелось.
В какие дни ноября 2021 года стоит готовить капусту на зиму?
Благоприятными датами являются 11, 12, а также 29 и 30 ноября. Из них 12 день месяца самый лучший. В него капуста выйдет сочной, хрустящей и вкусной — такой, к какой стремятся все хозяюшки.
Неблагоприятным же временем является длительный период: с 13 по 25 ноября. Особенно невыгодно готовить капусту 19 ноября — в период полной Луны. Расположение Луны немало влияет на результат любой готовки.
Однако стоит отметить, что лунный календарь влияет не только на готовку. Многие люди пользуются им во всех повседневных вопросах: в уборке, работе, романтическом вечере, уходе за собой. И это неспроста, ведь Луна всегда имела особое влияние на человеческую жизнь. Но на бытовых вещах лунный календарь не ограничивается, ведь также им пользуются и для проведения мистических обрядов, ритуалов и заговоров. Особенно эффективно их проводить в самые сильные положения Луны в небе — новолуние и полнолуние. Если ноябрьское новолуние уже позади, то полнолуние наступит совсем скоро — 19 числа.