Новое исследование: заражение коронавирусом не гарантирует появления антител

Новое исследование показало, что заражение коронавирусом не гарантирует выработку антител после заражения.
В исследовании 19 процентов участников не вырабатывали антител после заражения. Таким образом, исследование ZOE Covid Study утверждает, что те, кто не вырабатывает антитела после заражения, могут подвергаться повышенному риску заражения Covid в будущем. Анализ выявил два основных отрицательных предиктора для тех, кто не продуцирует антитела: курение или наличие одной или нескольких сопутствующих заболеваний.
Действительно, профессор Тим Спектор, ведущие ученые исследования, сказал, что цифры показывают, что любой человек с более слабым здоровьем подвергается риску отсутствия защиты после инфекции, а не только пожилые люди или невакцинированны, пишет EXPRESS.
Профессор Спектор сказал: «Наши данные показывают, что лучший способ защитить себя и других от COVID-19, даже если у вас был вирус ранее, - это сделать две дозы вакцины и ревакцинацию, если вам предложат.
«В то время как антитела, кажется, переносят естественную инфекцию, каждый пятый человек не получит явного защитного эффекта, особенно если у них была легкая или бессимптомная инфекция, или если у них есть сопутствующие заболевания или нездоровые привычки, такие как курение.
«Интересно отметить, что, в отличие от вакцинации, не только пожилые, слабые или полные взрослые получают наименьшую защиту от предыдущей инфекции, но и те, у кого общее состояние здоровья хуже. Это подтверждает наши предыдущие результаты, которые показали, что долгосрочная защита, полученная с помощью вакцин COVID-19, более эффективна, чем естественные антитела, полученные в результате инфекции».
В то время как 19 процентов не получили никакой защиты, 81 процент действительно показал антитела. Антитела у этих 81% оставались в течение 270 дней после заражения, в отличие от постепенного ослабления вакцины.
Полученные данные указали на три важных элемента вероятности увеличения количества антител: большее количество симптомов во время прошлой инфекции, классические симптомы, такие как лихорадка во время перенесенной инфекции, и более высокая исходная частота во время положительного теста.
Доктор Клэр Стивс, ученый из приложения ZOE COVID Study и читатель из Королевского колледжа Лондона, сказала: «Интересно то, что не у всех, у кого была естественная инфекция, были антитела, которые сохранялись с течением времени.
«Это подчеркивает важность вакцинации, даже если вы заразились вирусом. Наши данные показывают, что это особенно важно для людей с другими уже существующими заболеваниями и курящих».
Это связано с тем, что еще 32 322 человека дали положительный результат на Covid 8 ноября. За последние семь дней 239 782 человека дали положительный результат, что на 47 786 меньше, чем с 26 октября по 1 ноября.
Еще 57 смертей были зарегистрированы в понедельник, в результате чего общее количество смертей за семь дней составило 1191, что на 8,2 процента больше, чем на предыдущей неделе. Что касается госпитализации, то в понедельник было зарегистрировано 1054 человека. За последние семь дней было принято 7 249 человек, что на три процента больше, чем на предыдущей неделе.
Выступая в понедельник, премьер-министр призвал больше людей записаться на повторный джеб. Он также заявил, что слишком много пожилых людей госпитализируются с Covid. Г-н Джонсон сказал: «Мы начинаем видеть, как слишком много пожилых людей попадает в больницу. К сожалению, уколы Covid уменьшаются. Бустер - очень эффективная вещь. Это замечательная вещь. Люди получают на 95% больше защиты, если вы проработали более пяти месяцев, вы можете зайти в Интернет и заказать бустер».
Исследование проводилось с апреля 2021 года по август 2021 года, в нем приняли участие 8193 человека.