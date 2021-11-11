Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новое исследование: заражение коронавирусом не гарантирует появления антител

9:30:5011/10/2021,БИЛЛ МАКЛАФЛИН
0

В то время как 19 процентов не получили никакой защиты, 81 процент действительно показал антитела. Антитела у этих 81% оставались в течение 270 дней после заражения, в отличие от постепенного ослабления вакцины.

Исследование показало, что инфекция НЕ гарантирует антител. Фото: Pixabay

Новое исследование показало, что заражение коронавирусом не гарантирует выработку антител после заражения.
В исследовании 19 процентов участников не вырабатывали антител после заражения. Таким образом, исследование ZOE Covid Study утверждает, что те, кто не вырабатывает антитела после заражения, могут подвергаться повышенному риску заражения Covid в будущем. Анализ выявил два основных отрицательных предиктора для тех, кто не продуцирует антитела: курение или наличие одной или нескольких сопутствующих заболеваний.

Действительно, профессор Тим Спектор, ведущие ученые исследования, сказал, что цифры показывают, что любой человек с более слабым здоровьем подвергается риску отсутствия защиты после инфекции, а не только пожилые люди или невакцинированны, пишет EXPRESS.

Профессор Спектор сказал: «Наши данные показывают, что лучший способ защитить себя и других от COVID-19, даже если у вас был вирус ранее, - это сделать две дозы вакцины и ревакцинацию, если вам предложат.

«В то время как антитела, кажется, переносят естественную инфекцию, каждый пятый человек не получит явного защитного эффекта, особенно если у них была легкая или бессимптомная инфекция, или если у них есть сопутствующие заболевания или нездоровые привычки, такие как курение.

«Интересно отметить, что, в отличие от вакцинации, не только пожилые, слабые или полные взрослые получают наименьшую защиту от предыдущей инфекции, но и те, у кого общее состояние здоровья хуже. Это подтверждает наши предыдущие результаты, которые показали, что долгосрочная защита, полученная с помощью вакцин COVID-19, более эффективна, чем естественные антитела, полученные в результате инфекции».

В то время как 19 процентов не получили никакой защиты, 81 процент действительно показал антитела. Антитела у этих 81% оставались в течение 270 дней после заражения, в отличие от постепенного ослабления вакцины.

Полученные данные указали на три важных элемента вероятности увеличения количества антител: большее количество симптомов во время прошлой инфекции, классические симптомы, такие как лихорадка во время перенесенной инфекции, и более высокая исходная частота во время положительного теста.

Доктор Клэр Стивс, ученый из приложения ZOE COVID Study и читатель из Королевского колледжа Лондона, сказала: «Интересно то, что не у всех, у кого была естественная инфекция, были антитела, которые сохранялись с течением времени.

«Это подчеркивает важность вакцинации, даже если вы заразились вирусом. Наши данные показывают, что это особенно важно для людей с другими уже существующими заболеваниями и курящих».

Это связано с тем, что еще 32 322 человека дали положительный результат на Covid 8 ноября. За последние семь дней 239 782 человека дали положительный результат, что на 47 786 меньше, чем с 26 октября по 1 ноября.

Еще 57 смертей были зарегистрированы в понедельник, в результате чего общее количество смертей за семь дней составило 1191, что на 8,2 процента больше, чем на предыдущей неделе. Что касается госпитализации, то в понедельник было зарегистрировано 1054 человека. За последние семь дней было принято 7 249 человек, что на три процента больше, чем на предыдущей неделе.

Выступая в понедельник, премьер-министр призвал больше людей записаться на повторный джеб. Он также заявил, что слишком много пожилых людей госпитализируются с Covid. Г-н Джонсон сказал: «Мы начинаем видеть, как слишком много пожилых людей попадает в больницу. К сожалению, уколы Covid уменьшаются. Бустер - очень эффективная вещь. Это замечательная вещь. Люди получают на 95% больше защиты, если вы проработали более пяти месяцев, вы можете зайти в Интернет и заказать бустер».

Исследование проводилось с апреля 2021 года по август 2021 года, в нем приняли участие 8193 человека.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас обнаружили антитела после укола?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новое исследование: заражение коронавирусом не гарантирует появления антител
9:30:50 11/10/2021
Новое исследование: заражение коронавирусом не гарантирует появления антител
Самые бесподобные открытки и милые стихи каждому во Всемирный день качества 11 ноября: пусть все вашей жизни будет качественным
9:15:15 11/10/2021
Самые бесподобные открытки и милые стихи каждому во Всемирный день качества 11 ноября: пусть все вашей жизни будет качественным
Как можно без тонометра определить высокое артериальное давление?
9:00:24 11/10/2021
Как можно без тонометра определить высокое артериальное давление?
Как пандемия коронавируса сказалась на репродуктивном здоровье женщин? Новое неприятное открытие
8:30:53 11/10/2021
Как пандемия коронавируса сказалась на репродуктивном здоровье женщин? Новое неприятное открытие
26 ноября - день Иоанна Златоуста: в чем помогает святой и сильная молитва о ребенке, чтобы он заговорил
8:15:50 11/10/2021
26 ноября - день Иоанна Златоуста: в чем помогает святой и сильная молитва о ребенке, чтобы он заговорил
Прослушивание любимой музыки очень полезно при нарушении работы мозга: как это работает?
8:00:51 11/10/2021
Прослушивание любимой музыки очень полезно при нарушении работы мозга: как это работает?
Во сколько нужно ложиться спать, чтобы защитить свое сердце?
7:30:30 11/10/2021
Во сколько нужно ложиться спать, чтобы защитить свое сердце?
Как написать письмо Матроне Московской с мольбой о помощи и куда его отправить
7:15:34 11/10/2021
Как написать письмо Матроне Московской с мольбой о помощи и куда его отправить
Как занятия танцами меняют ваш мозг? И можно ли научиться хорошо танцевать, если нет таланта
7:00:35 11/10/2021
Как занятия танцами меняют ваш мозг? И можно ли научиться хорошо танцевать, если нет таланта
Долгосрочные последствия коронавируса: как они могут проявляться
6:30:26 11/10/2021
Долгосрочные последствия коронавируса: как они могут проявляться