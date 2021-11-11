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Можно ли 12 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник Озерянской иконы Божией Матери?

3:00:3111/11/2021,София Мальцева
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Считается, что эта икона совершила множество чудес.

Считается, что в церковные праздники запрещено работать. Фото: Pixabay.com

Недалеко от Харькова в Преображенской обители хранится чудотворная икона Божией Матери Озерянской. По легенде, изображение было явлено в конце 16 века рядом с селом Озеряны. Поэтому и появилось такое название иконы; позже в этом же месте построили монастырь, также называемый Озерянским.

По легенде, когда были татарские набеги на Киевскую Русь, один из жителей села Озерянки пошел, как обычно, косить траву в поле. От одного удара косы он услышал как кто-то резко застонал от боли. Тогда косарь наклонился к траве, и заметил свечу, которая горела рядом с иконой Божьей Матери. Этот образ был написан на холсте, а удар косы разделили его на две части. Крестьянин очень испугался своего поступка. Поэтому решил как можно скорее исправить свое положение. Мужчина взял две половины иконы и поставил их у себя на алтаре. Крестьянин зажег перед ней свечу, которая горела всю ночь. А утром он обнаружил уже целый чудотворный образ. И только тонкий след рассечения остался на том месте. На месте появления иконы вскоре построили обитель, которая получила название Озерянской. В этом же месте и установили чудотворный образ Пресвятой Девы Марии, назвав его также Озерянским. Считается, что эта икона совершила множество чудес. В 1794 году святой образ перенесли в Куряжский Преображенский монастырь.

Считается, что в церковные праздники запрещено работать. Однако, многие священнослужители развенчивают этот миф, сообщая, что труд никогда не считался греховным, но необходимо удалять время молитве и посещению храма хотя бы один раз в неделю. И для этого существует специальный день – воскресенье. А в праздник можно помолиться с утра, после чего идти по своим делам.

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традициипраздникиприметы Озерянская икона Богородицы
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