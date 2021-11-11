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Главные пророчества Ванги на 2022 года: каким будет год трех двоек. Болгарская провидица точно пресдказала, что 2022 будет «роковым» для мира

12:00:1211/11/2021
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Еще при жизни Ванга высказалась насчет грядущего 2022 года.

На 2022 год были оставлены важные предсказания. Фото: Pxfuel.com
На 2022 год были оставлены важные предсказания. Фото: Pxfuel.com

Каждый новый год становится периодом неизвестности и возможных проблем. Это пугает многих людей. И это совершенно нормально. Но известно, что не все люди остаются в неведении. Некоторые знают о том, что будет дальше за много лет наперед. В число известных предсказателей входит ныне усопшая болгарка Ванга. Она предсказала очень многое, что сбылось. Например, она заранее знала о смерти Сталина и президента США Джона Кеннеди. Знала и о распаде СССР, терактах и многом другом. Но что она говорила про 2022 год?

Как оказалось, Ванга предсказала очень многое на грядущий год. Например, она считала, что в 2022 год появится страшная болезнь. Возможно, речь идет о коронавирусной инфекции и небольшой оплошности в предсказании. Либо Ванга говорила о новой болезни. В любом случае на этом предсказание не заканчивалось. Болгарка считала, что для всего мира это будет крайне тяжелое время. Более того, она добавила, что фармацевты будут обогащаться на людях.

Для России это также будет трудное время. Отношения с Соединенными Штатами Америки ухудшатся. Но сотрудничество с Китаем пойдет в гору. Неблагоприятный период скажется и на жизни обычных россиян. В частности, на финансовой составляющей этой жизни. Но не стоит уходить в хандру, ведь, по утверждению Ванги, Россия переживет это. Более того, станет сильнее.

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ванга2022 годпредсказание Ванги
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