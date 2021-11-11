Шесть простых способов научить детей делиться друг с другом и не быть жадными

Тренер для родителей показал лучшие методы, чтобы ваши дети знали, как делиться, а не толкаться или толкаться. Мама двоих детей, Чилла Лав объясняет, как правильно установить границы с детьми, чтобы добиться успеха, пишет New York Post.
Мама заходит в свой аккаунт в TikTok, чтобы ответить на вопрос: «Не могли бы вы привести нам несколько примеров границ с малышами, пожалуйста?»
Публикация под доменом @ csilla.love, мама и тренер, подписала сообщение «6 шагов для установления границ с детьми».
По ее словам, первый граничный шаг - «установить конкретные границы - лучше меньше, да лучше».
Во-вторых, она говорит: «По возможности привлекайте детей», а затем «Общайтесь с ними и объясните, почему».
Мама и тренер также говорит, что важно «показать» границы и, как пятый шаг, «определить последствия - быть твердыми и справедливыми».
Последний шаг, который, по ее словам, следует выполнить, - это продемонстрировать «поведение, являющееся образцом для подражания, и искреннюю похвалу».
Приводя примеры границ, она перечисляет «бить/толкать», «по очереди» и «проявлять уважение к людям и собственности».
Пост уже просмотрели 1186 раз за последние три дня, и зрители быстро оставили комментарии.
«Большое спасибо за ваше видео», - прокомментировал один человек.
Другой сказал: «У меня есть двухлетняя девочка и пятилетний мальчик. Я смотрела ваши видео и меняла некоторые методы воспитания. Ваши видео помогли ".