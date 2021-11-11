Какой сегодня церковный праздник 11 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 11 ноября 2021 годаПреподобномученицы Анастасии Римляныни
Преподобного Аврамия затворника и блаженной Марии, племянницы его
Преподобного Аврамия, архимандрита Ростовского
Народные праздники и приметыАврамий Овчар и Анастасия Овечница
В этот день почитают память мученицы Анастасии Римляныни и преподобного Авраамия, которых считали покровителями овец и пастухов.
Эта дата считалась последним днем выпаса овец. Хозяева расплачивались с пастухами. Им дарили подарки и пироги. В южных районах начинали стрижку овец, а в северных заканчивали. Из полученных шерстяных ниток начинали вязать носки и варежки.
По народным приметам дождь в этот день предвещал наступление зимы.
ПриметыИней ночью – к бесснежью днём.
Облака плывут низко – к стуже.
Если голуби разворковались, погода будет хорошая.
Вороны беспричинно раскаркались всей стаей – к морозу.
Атмосферное давление снижается медленно – к ветреной и дождливой погоде.
Источник: my-calend.ru