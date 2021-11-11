Красивые открытки и чудесные поздравления всем экономистам в праздник День экономиста в России 11 ноября

С Днем экономиста
Тебя я поздравляю,
Нормативы счастья
Рассчитать желаю.
Эффект экономический
Желаю подсчитать,
Чтоб тебе удачливым,
Успешным в жизни стать.
Жизненные планы
В таблицы занести,
Просчитать все плюсы
И минусы в пути.
Верные расчеты
Судьба пусть подтверждает,
Успех пусть 100-процентный
В итоге ожидает.
***
С Днем экономиста
Я вас поздравляю,
Слаженной работы
От души желаю.
Пусть «идут» подсчеты,
Выгода приходит,
Славная удача
С вас пусть глаз не сводит.
Вам желаю счастья В жизни вашей личной, И зарплаты тоже Значимой, приличной.
Аналитика, прогнозы и отчеты
Для кого-то страшные слова,
А для вас — обычная работа,
Цифрами забита голова.
В день экономиста пожелаем
Слаженного четкого труда,
Чтобы эффективность повышая,
Вы не ошибались никогда.
Чтобы были точными расчеты,
Чтобы щедр на премии был босс,
По карману — южные широты,
И любые траты — не вопрос.
***
Сегодня день твой, экономист!
Баланс всегда пусть будет чист
И премия в величине зарплаты,
Чтоб кошельки были богаты,
Чтоб мозг работал на отлично,
Царило счастье в жизни личной!
Стихи: Поздравок
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