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11.11
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Красивые открытки и чудесные поздравления всем экономистам в праздник День экономиста в России 11 ноября

12:15:3811/11/2021
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Один из государственных профессиональных праздников — это День экономиста, 11 ноября. До 2015 года отмечался в разные даты, но теперь закреплён на официальном уровне.

День экономиста в России

С Днем экономиста
Тебя я поздравляю,
Нормативы счастья
Рассчитать желаю.

Эффект экономический
Желаю подсчитать,
Чтоб тебе удачливым,
Успешным в жизни стать.

Жизненные планы
В таблицы занести,
Просчитать все плюсы
И минусы в пути.

Верные расчеты
Судьба пусть подтверждает,
Успех пусть 100-процентный
В итоге ожидает.

***

С Днем экономиста
Я вас поздравляю,
Слаженной работы
От души желаю.

Пусть «идут» подсчеты,
Выгода приходит,
Славная удача
С вас пусть глаз не сводит.

Вам желаю счастья В жизни вашей личной, И зарплаты тоже Значимой, приличной.

День экономиста в России

Аналитика, прогнозы и отчеты
Для кого-то страшные слова,
А для вас — обычная работа,
Цифрами забита голова.

В день экономиста пожелаем
Слаженного четкого труда,
Чтобы эффективность повышая,
Вы не ошибались никогда.

Чтобы были точными расчеты,
Чтобы щедр на премии был босс,
По карману — южные широты,
И любые траты — не вопрос.

***

Сегодня день твой, экономист!
Баланс всегда пусть будет чист
И премия в величине зарплаты,
Чтоб кошельки были богаты,
Чтоб мозг работал на отлично,
Царило счастье в жизни личной!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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