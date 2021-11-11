Воздушные картинки и яркие слова на День фитнеса каждому 11 ноября

Стань достойнейшим ты примером,
Пусть берут и взрослые его и детки,
Ведь спорт – это основа здоровой жизни,
А им, к сожаленью, увлекаются редко.
Я пожелаю тебе силы духа, энергии,
И новых достижений в спорте желаю,
Пусть в счастливом теле твоя душа,
Радостно живет и весною расцветает.
Ты на благо всеобщего здоровья и развития,
Сегодня займись, наконец-то, спортом,
Пускай стремительно кровь молодая бежит,
И от вкуса к жизни пульсирует аорта.
И тогда будет с тобою всегда позитив,
Ты окружающих им щедро заряжай,
Главное, на диване до вечера не сиди,
Давай, дружок, время настало – дерзай!
***
Ты атаки лени смело отбивай,
И неудержимо лети к победам,
От скуки, от бессилия ты не страдай,
И скажи твердое «нет» любым бедам.
И тогда будешь выглядеть классно всегда,
Главное унынию и скуке ты не поддавайся,
Здоровья тебе на очень долгие года,
Со счастьем своим никогда ты не расставайся.
Стихи: Поздравик
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