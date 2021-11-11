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11.11
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Волшебные поздравления всем шопоголикам во Всемирный день шопинга 11 ноября: пусть покупок будет всегда много и денег на них всегда хватает!

12:45:1611/11/2021
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11 ноября отмечается необычный праздник – Всемирный день шопинга.

Всемирный день шопинга

Сумочки, шляпки, туфельки, серьги,
Помада, костюм, парфюм, каблуки,
Платье, штаны, блузка, панамка,
Где бы еще лосины найти?

И все по оттенку, по моде, фасону,
Вот скидки, коллекция, новый завоз,
Шопинг повсюду всем очень нужен,
А вдруг эксклюзив отыскать повезет?

Поэтому в мире и отмечают,
День, посвященный покупкам таким,
С Днем шопинга я тебя поздравляю,
Пусть этот день будет ярким, крутым!

***

Весь мир сегодня отмечает
День шопинга. Вот это класс!
Вы в этом деле профи, отвечаю.
А значит, поздравляю вас.

Пускай покупок будет много,
И не кончаются пусть деньги никогда.
Не возникает в жизни ничего дурного,
А удается все повсюду и всегда.

Всемирный день шопинга

Налетаем, покупаем — Распродажи, скидки, сейл, Шопинг срочно совершаем, Главное — купить успей!

В этот день всемирный шопинга
Поздравляем шопоголиков,
Без покупок, как без допинга,
Как спортсмен без анаболиков!

***

Всемирный день шопинга нужно встречать,
Скорее за покупками смело бежать.
А может, всего лишь открыть интернет,
И здесь ведь теперь-то чего только нет!

Да, любишь ты шопинг, поздравлю тебя!
Пусть будет удачной покупка твоя,
Но пусть не худеет вовек кошелек!
Такой вот в День шопинга мой поздравок!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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