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Чарующие слова настоящим профи в День работника восстановительного поезда в России 11 ноября

10:15:0811/10/2021
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Праздник «День работника восстановительного поезда» в 2021 году отмечается 11 ноября, в четверг. Не является официальным выходным.

Чарующие слова настоящим профи в День работника восстановительного поезда в России 11 ноября

Что за праздник начинается сегодня с раннего утра,
И бежит смотреть на запуск поезда детвора!
День работника восстановительного поезда отмечает Россия,
У всего народа начинается железнодорожная эйфория!
Устойчивых рельсов, Вам, машинисты от души желаем,
И с профессиональным праздником поздравляем!
Пусть дорога будет всегда мирной, открытой,
А для всех недоброжелателей восстановительные пути закрыты!

***

Мы верим в Ваши силы, дорогие восстановители поездов,
Вы веселые, смелые, мужественные и надежные!
Вам покоряются любые, даже сложные поезда машины,
На железнодорожных рельсах Вы просто властелины!
Желаем бодрости души, здоровья тела,
А мечта и удача навсегда, чтоб прилетела!
Мы Вас поздравляем всех, кто поезда восстанавливал,
Пусть удача сопутствует всегда в характере!

Чарующие слова настоящим профи в День работника восстановительного поезда в России 11 ноября

Хочется в этот удивительно светлый осенний день,
Пожелать Вам успеха и, конечно, пусть будет удача!
Поздравлять, работников по восстановлению поездов нам не лень,
Восстанавливать поезда – Ваша главная задача!
Пусть всегда отличной будет в душе вашей погода,
И машинист пусть не подводит в любое время года!
Вы самые лучшие русские поездов восстановители,
Без Вас нельзя провести ни одной крупной реконструкции!

Открытки: Pixabay
Стихи: Поздравкин

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