11 ноября – День офтальмолога: кристальные поздравления всем офтальмологам в профессиональный праздник

С Днем офтальмологии
Сердечно поздравляю,
Отличного вам зрения
Сегодня пожелаю.
Глаза я вам желаю
С усердием беречь,
Чтоб меньше с офтальмологами
Встречалось в жизни встреч.
С Днем офтальмологии
Душевно поздравляю,
Вам резкости и зоркости
Всегда-всегда желаю.
Пусть зрение будет классным
И не подводит глаз,
Будут сто процентов
Всегда пускай у вас.
Знает каждый, и ребёнок —
Чтобы зренье сохранять,
Нужно множество морковок
Ежедневно поедать!
Но не каждый соблюдает Этот важный рацион, И к врачу все прибегают, Чтоб вернул им зренье он!
Офтальмологам желаем
Процветания в делах,
Пусть больные уважают,
Здоровеют на глазах!
Стихи: Поздравок
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