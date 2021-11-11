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11 ноября – День офтальмолога: кристальные поздравления всем офтальмологам в профессиональный праздник

11:15:0711/10/2021
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11 ноября - День офтальмолога в России, а также он отмечается в Украине, Беларуси и в некоторых других странах Восточной Европы.

День офтальмолога

С Днем офтальмологии
Сердечно поздравляю,
Отличного вам зрения
Сегодня пожелаю.

Глаза я вам желаю
С усердием беречь,
Чтоб меньше с офтальмологами
Встречалось в жизни встреч.

День офтальмолога

С Днем офтальмологии
Душевно поздравляю,
Вам резкости и зоркости
Всегда-всегда желаю.

Пусть зрение будет классным
И не подводит глаз,
Будут сто процентов
Всегда пускай у вас.

День офтальмолога

Знает каждый, и ребёнок —
Чтобы зренье сохранять,
Нужно множество морковок
Ежедневно поедать!

Но не каждый соблюдает Этот важный рацион, И к врачу все прибегают, Чтоб вернул им зренье он!

Офтальмологам желаем
Процветания в делах,
Пусть больные уважают,
Здоровеют на глазах!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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