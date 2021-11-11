10 самых избитых имен для мальчиков и девочек: хватит уже «Миш» и «Маш». И 10 редких красивых имен для ребенка

Очень много людей хотят дать своему ребенку чрезвычайно редкое имя, чтобы выделить его среди остальных. Именно поэтому мы предлагаем вам взглянуть на самые частые и редкие имена в России в настоящее время.
10 самых частых имен в России:
· Михаил.
· Александр.
· Максим.
· Иван.
· Тимофей.
· Виктория.
· Мария.
· Анна.
· Ксения.
Но самыми популярными именами в 2021 году стали Артем и София. Например, в Нижегородской области за первое полугодие такие имена были получены более 340 мальчиками и 300 девочек.
Этими именами родители называют детей крайне часто. Но это не делает эти имена хуже. Напротив, такая популярность говорит о вечности этих имен.
Редкие имена для детей в нашей стране:
· Прохор.
· Корней.
· Май.
· Август.
· Спартак.
· Матильда.
· Марфа.
· Ариадна.
· Златослава.
· Паулина.
А самыми редкими именами стали Серафим и Серафима — всего лишь 12 мальчиков и 6 девочек в крупном регионе России за 6 месяцев. Среди ранее популярных имен в список редких попали Наталья и Елена.
Вышеперечисленные имена невероятно редки в нашей стране. Если вам важно назвать малыша по-особенному, эти имена подходят как нельзя лучше.
Отметим, что называть ребенка нужно не только редкими именами. Не стоит думать, что привычные русские имена сделают жизнь хуже или скучнее. К данному вопросу нужно подходить серьезно, но не нужно бояться добрых имен из нашей молодости.