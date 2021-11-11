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10 самых избитых имен для мальчиков и девочек: хватит уже «Миш» и «Маш». И 10 редких красивых имен для ребенка

1:00:5211/11/2021
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Многие родители стремятся назвать своего малыша особенным и редким именем.

Имя — визитная карточка каждого человека. Фото: Pxfuel.com
Имя — визитная карточка каждого человека. Фото: Pxfuel.com

Очень много людей хотят дать своему ребенку чрезвычайно редкое имя, чтобы выделить его среди остальных. Именно поэтому мы предлагаем вам взглянуть на самые частые и редкие имена в России в настоящее время.

10 самых частых имен в России:

· Михаил.

· Александр.

· Максим.

· Иван.

· Тимофей.

· Виктория.

· Мария.

· Анна.

· Ксения.

Но самыми популярными именами в 2021 году стали Артем и София. Например, в Нижегородской области за первое полугодие такие имена были получены более 340 мальчиками и 300 девочек.

Этими именами родители называют детей крайне часто. Но это не делает эти имена хуже. Напротив, такая популярность говорит о вечности этих имен.

Редкие имена для детей в нашей стране:

· Прохор.

· Корней.

· Май.

· Август.

· Спартак.

· Матильда.

· Марфа.

· Ариадна.

· Златослава.

· Паулина.

А самыми редкими именами стали Серафим и Серафима — всего лишь 12 мальчиков и 6 девочек в крупном регионе России за 6 месяцев. Среди ранее популярных имен в список редких попали Наталья и Елена.

Вышеперечисленные имена невероятно редки в нашей стране. Если вам важно назвать малыша по-особенному, эти имена подходят как нельзя лучше.

Отметим, что называть ребенка нужно не только редкими именами. Не стоит думать, что привычные русские имена сделают жизнь хуже или скучнее. К данному вопросу нужно подходить серьезно, но не нужно бояться добрых имен из нашей молодости.

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именадетиредкие имена
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