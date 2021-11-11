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Как украсить квартиру, окна, двери вместе с ребенком: простые идеи для совместного творчества на новый 2022 год

2:00:4411/11/2021
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В следующем году покровителем станет Водяной Тигр. Его нравы повлияют на украшение дома для новогодней ночи.

Новый год требует особой подготовки в украшении дома. Фото: Pxfuel.com
Новый год требует особой подготовки в украшении дома. Фото: Pxfuel.com

Новый 2022 год уже на носу. А его покровителем станет самый настоящий король джунглей с необычным нравом — Водяной Тигр. Это гордое и сильное животное будет ждать от людей качеств, похожих на него. Такой расклад повлияет на наряды и украшение дома для новогодней ночи.

Как одеть себя и ребенка в новогоднюю ночь?

Тигр любит естественное оформление. Это означает, что лучше всего на 31 декабря одеться в натуральные материалы. Из цветов ему ближе всего нейтральные цвета. Из ярких приветствуется синий или все цвета с блеклым оттенком. Ни в коем случае нельзя наряжаться в токсичные и режущие глаз вещи. Также можно использовать наряды с тигриным окрасом. Ребенка можно же нарядить либо в самого настоящего тигренка, либо в другое животное, близкое по душу Тигру: в пантеру, леопарда и других диких кошек.

Как украсить дом со своим ребенком?

Не забываем про натуральные материалы. Не стоит украшать дом синтетикой. По крайней мере, необходимо совмещать ее с чем-то естественным. Например, бумагой. Вместе с ребенком можно вырезать или распечатать из бумаги и картона различные фигуры: снежинки, домики, оленей, тигрят для украшения окон и дверей. Такие фигурки можно наклеить на двойной скотч или привязать на веревочке. Елочку лучше всего выбирать настоящую. Да, многие перешли на искусственные елки, но этот год особенный. Лучше сделать все так, как желает того будущий покровитель, чтобы провести 2022 год как можно лучше.

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новогодняя ночьукрашение дома2022 год
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