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Симоронский ритуал для привлечения денег и любви: особенности проведения волшебного обряда

4:00:3611/11/2021
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Если у вас катастрофически быстро заканчиваются деньги или не хватает ласки и любви, то симоронские ритуалы помогут вам обрести то, что вы больше всего желаете.

Каждый ритуал требует особой организованности и тщательной подготовки. Фото: Pixabay.com
Каждый ритуал требует особой организованности и тщательной подготовки. Фото: Pixabay.com

Симоронский ритуал — это уникальная техника по привлечению желаемого, впервые появившаяся в школе Симорон. Она зародилась в 90-х годах 20 века в Киеве. Многие люди считали эту школу волшебной, однако ничего магического в ней не было, поскольку маги этой школы использовали особые травы, манипуляции, заговоры и действия. Кроме того, все ритуалы и обряды в этой школе проводились на растущую Луну, которая усиливала эффект своей энергетикой и позволяла множеству желаний исполняться. Стоит отметить, что иногда ритуалы Симорон могут казаться абсурдными. За это их часто называют шуточными.

Если вы хотите привлечь в свою жизнь деньги и любовь с помощью ритуалов Симорон, то, в первую очередь, попытайтесь настроить себя на позитивный лад, а затем приступать к их реализации.

Ритуал для привлечения денег.

Если вы замечаете, что из вашего кошелька стремительно утекают деньги, то этот ритуал точно подойдет для вас. Он зарядит ваш кошель финансовой энергией и привлечет солидную денежную сумму. Возьмите свой кошелек и зарядное устройство, предварительно подключив его к питанию. Протяните провод к аксессуару, будто собираетесь зарядить его, как телефон, и закрепите провод, оставив так кошелек «заряжаться» на ночь.
Если ритуал с кошельком по каким-то причинам вам не подходит, то есть еще одна его вариация, где финансовой энергией заряжается купюра. Возьмите любую бумажную банкноту и накрутите ее на батарейку или магнит. Оставьте так на ночь, а утром положите купюру обратно в кошелек, под чехол телефона или в сумку.

Если вы нуждаетесь в любви, то в школе Симорон существовали ритуалы и для ее поиска.

Для проведения ритуала вам необходимо подготовить творог и допинги к нему, орехи и сухофрукты, самое красивое платье из своего гардероба, любые церковные свечи, хрустальная посуда и вера в положительный результат. Проводить данный ритуал необходимо в среду, пятницу или субботу. В другие дни подобное вмешательство в судьбу не рекомендуется.
Как только наступит темнота, вам необходимо зажечь свечу, переодеться в платье и засыпать в хрустальную чашу приготовленный творог. Сядьте за стол и поставьте ладони над творогом, четко и ясно проговаривая: «Как этот творог бел, так и путь ко мне для суженого будет чист». Затем начните смешивать творог с добавками, орехами и сухофруктами. Перемешивая все между собой, повторяйте, не прекращая: «Мешаю, ворожу, любовь и судьбу в свой дом привожу». После творог с добавками необходимо не спеша съесть, представляя рядом идеального для вас мужчину и спутника жизни.

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