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Все опасные дни силы в 2022 году: точные даты и важные особенности, которые требуют внимания

3:00:5811/11/2021
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В 2022 году будет большое количество дат, негативно влияющих на жизнь людей.

Неблагоприятные дни могут сказаться на жизни всех жителей планеты. Фото: Pxfuel.com
Неблагоприятные дни могут сказаться на жизни всех жителей планеты. Фото: Pxfuel.com

2022 год не за горами. Кто-то готовится к празднованию Нового года, покупая подарки и планируя, как провести свой отдых, а кто-то — думает, как без потерь пережить неблагоприятные дни. Их в будущем году будем немало. А их влияние на нашу жизнь крайне велико. Это связано с потоками негативной энергии.

Одними из самых опасных периодов для человеческого самочувствия, а также для выполнения и планирования дел — это затмения. Лунные затмения опаснее, чем солнечные, но бояться стоит как тех, так и других. Солнечные затмения пройдут 30 апреля и 25 октября, а лунные — 16 мая и 8 ноября.

Также невероятно опасным днем является пятница 13 числа. Такой день в 2022 году будет один. Он пройдет в мае. В это время необходимо как можно меньше заниматься серьезными вопросами. Тогда риск ошибиться будет значительно меньше. Не стоит забывать, что есть шанс создать конфликт. Это может испортить или даже разрушить сложившиеся отношения. Это будет зависеть от обеих сторон вопроса.

Также к опасным датам относятся дни ретроградного движения планет: 14 января, 29 апреля, 10 мая, 5 июня, 28 июня, 28 июля, 24 августа, 10 сентября, а также 30 октября. В вышеперечисленные даты нужно быть аккуратным в каждом начатом деле.

Отметим, что благоприятные и неблагоприятные дни существуют также в лунном календаре. В идеале за ними тоже стоит следить, поскольку они существуют в каждом месяце.

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2022 годнеблагоприятные дниточные даты
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