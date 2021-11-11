Любая девушка и женщина хочет долго оставаться красивой и молодой, приковывать к себе взгляды мужчин. Часто красавицы прибегают к большому количеству макияжа, чтобы скрыть недостатки, нарисовать новую себя. На такие процедуры ежедневно уходит много времени, поэтому в какой-то момент люди придумали использовать для дополнения образа татуаж. С помощью него и умелых рук мастера можно добавить цвета своим бровям, губам и даже нарисовать стрелки. Однако успех таких косметических процедур зависит не только от профессионализма мастера, но и от дня, в который вы решили посетить кресло салона. Для определения удачных дней для татуажа в середине ноября и декабре вам необходимо воспользоваться лунным календарем, ведь не зря в нем хранится столько полезной информации о лунных фазах и их влиянии на различные процессы и дела в человеческой жизни.
Благоприятные и неблагоприятные дни для татуажа по лунному календарю в конце ноября и декабре 2021 года.
Ноябрь.
Благоприятные дни: 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28.
Нейтральные дни: 12, 14, 29.
Неблагоприятные дни: 15, 16, 19, 22, 23, 27, 30.
Декабрь.
Благоприятные дни: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31.
Нейтральные дни: 20.
Неблагоприятные дни: 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 19, 22, 23, 27.
Специалисты рекомендуют не посещать мастеров по татуажу в неблагоприятные дни, поскольку повышается риск получить некачественный результат, который в дальнейшем придется исправлять или, что звучит хуже, вовсе сводить с кожи специальным медицинским оборудованием.