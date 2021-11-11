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Кому нельзя соблюдать Рождественский пост и как можно очистить душу по-другому

6:15:4411/10/2021
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Рождественский пост уже совсем близок, однако не все люди могут с легкостью начать его соблюдать по ряду причин.

Традиционно Рождественский пост длится 40 дней. Фото: Pixabay.com
Традиционно Рождественский пост длится 40 дней. Фото: Pixabay.com

Конец ноября уже не за горами, а это значит, что Рождественский пост тоже совсем рядом. Традиционно православные верующие начинают соблюдать его в период с 28 ноября по 6 января, следуя определенному списку ограничений. Важно понимать, что Рождественский пост не является диетой. Он направлен на очищение тела и души, на приближение простого человека к плоти Господа Бога. Если вы хотите начать соблюдать пост, то в первую очередь важно знать список разрешаемых для употребления в этот период продуктов:

• бобовые
• овощи, фрукты
• сухофрукты и орехи
• цельнозерновой хлеб без молока и яиц
• минимальное количество сладкого, желательно темный шоколад
• зелень и пряности
• красное вино в минимальных количествах исключительно по выходным
• крупы
• нежирная рыба и морепродукты

Если вы наблюдаете у себя какие-либо проблемы с пищеварительной системой, например, гастрит, то перед вступлением в Рождественский пост вам необходимо взвесить все плюсы и минусы, проконсультироваться со специалистом и осознать, что в первую очередь такое ограничение питания подразумевает отказ от определенных продуктов. Стоит заметить, что в абсолютной строгости пост могут держать только монахи. Если вы хотите очистить свое тело и душу от греха и приблизиться к Богу через пост, то можете не бояться божественного наказания или небесной кары за нарушение его запретов. Употребляйте и запрещенные продукты в пищу в небольшом количестве и каждый раз перед трапезой обращайтесь к Богу в молитве, чтобы не ослабить силу Рождественского поста.

Отметим, что соблюдать пост категорически не рекомендуется детям до трех лет, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями пищеварительной системы обостренного характера, людям с аллергическими реакциями на продукты из списка разрешенных. Если вы не можете соблюдать пост по этим причинам, то достаточно будет хотя бы один раз в день читать молитву об отпущении грехов и благодати Господней.

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советыкому нельзяРождественский пост
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