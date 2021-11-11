Как написать письмо Матроне Московской с мольбой о помощи и куда его отправить

Еще будучи живущей в земном мире, Матрона Московская помогала множеству окружающих ее людей и тем, кто целенаправленно приходил к ней за помощью и советом. Чувствуя приближающуюся смерть, она призвала людей приходить к ней на могилу и продолжать просить помощи даже после того, как ее душа вознесется к Богу. И Матронушка продолжает помогать просящим с их бедами. Но как же поступить тем, кто нет может прийти на место упокоения Святой и попросить ее о помощи лично? Для таких случаев существует особый способ прошения.
В первую очередь необходимо написать письмо Матроне Московской. Сосредоточьтесь на просьбе и максимально детально опишите то, о чем хотите попросить. Если написать письмо с первого раза сложно, то для этого прошения предусмотрено несколько образцов:
Помните, что составляя свое прошение, не стоит выходить за рамки здравого смысла, морали и Божьих законов, иначе Матрона не примет ваших молитв и не услышит просьб.
О чем можно попросить Матронушку?
· об исцелении
· о возвращении давно потерянного или утраченного
· о помощи и благословении детям
· о здоровье пожилых родителей и их долгой жизни
· о появлении ребенка в семье
· о замужестве и женитьбе
По какому адресу отправить письмо Матроне Московской?
После того как вы напишите послание, оставьте на обороте листка подпись «Уважаемая сестра, прошу положить мое послание под гробницу святой блаженной Матроны. Спасибо», а затем положите письмо в конверт. Подпишите конверт в соответствии с правилами отправления, указав следующий адрес: 109147, Москва, ул. Таганская, д.58.