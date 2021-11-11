В память о сгоревшем в страшном пожаре экс-директоре спортшколы «Бердск» Валерии Блинове установят мемориальную доску

В Бердске хотят установить мемориальную доску в память о Валерии Блинове. Об этом «Курьер.Среда» стало известно сегодня, 11 ноября, от начальника городского отдела физической культуры и спорта Светланы Ашихминой.
Напомним, что Валерий Блинов является создателем спортивной школы «Бердск». Школа появилась в 1997-1998 годах. У управленца было много планов по развитию спорта, но 19 июля 2019 года в результате страшного пожара Валерия Александровича не стало. Его дачный дом в СНТ «Морозовское» сгорел. На тушение привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава.
Как рассказала редакции Светлана Ашихмина, увековечивание памяти Валерия Блинова с помощью мемориальной доски является инициативой городского отдела физической культуры и спорта Бердска. Как стало известно, данный вопрос должны были рассматривать в администрации города в ближайшее время, но дату заседания перенесли.
- Этот вопрос только будут обсуждать. Я впервые участвую в этой комиссии. Всю информацию мы подготовили. Валерий Блинов являлся выдающимся деятелем в сфере спорта. Он основал спортивную школу, поднял футбол, хоккей на совершенно другой уровень. Вплоть до своей кончины Валерий Александрович делал все для развития нашего города,- произнесла Светлана Ашихмина.
Стоит подчеркнуть, что Валерий Александрович воспитал не одно поколение спортсменов, которые стали известны по всей стране. Бердчанин погиб на 62-м году жизни. Отметим, что вариант установки мемориальной доски Валерию Блинову, как спортивному деятелю, станет в Бердске первым.