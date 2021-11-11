Звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова госпитализирована после ДТП в Москве

В Москве актриса театра и кино, известная по фильму «Зимняя вишня» попала в ДТП в центре города. Все случилось на проспекте Мира. Актриса ехала на машине марки Hyundai. А рядом ехавший водитель автомобиля BMW нарушил правила дорожного движение и спровоцировал столкновение трех транспортных средств. В результате аварии 65-летняя артистка получила перелом ребер и надколенного сустава. Ее госпитализировали врачи. Также в медучреждение был доставлен еще один участник аварии.
Елена Сафонова впервые снялась в кино в «Ищу мою судьбу» в 1974 году. Популярность и слава к ней пришли послу премьеры фильма «Зимняя вишня», режиссером которого выступил Игорь Масленников. Также артистка снималась в таких картинка, как «Принцесса на бобах», «Президент и его женщина» и «Такси-блюз». А в 2011 году Сафонова стала заслуженной артисткой Российской Федерации.