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11.11
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Звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова госпитализирована после ДТП в Москве

2:43:1111/11/2021
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Актриса и еще один человек госпитализированы.

Иномарка справоцировала ДТП. Фото: Pixabay.com

В Москве актриса театра и кино, известная по фильму «Зимняя вишня» попала в ДТП в центре города. Все случилось на проспекте Мира. Актриса ехала на машине марки Hyundai. А рядом ехавший водитель автомобиля BMW нарушил правила дорожного движение и спровоцировал столкновение трех транспортных средств. В результате аварии 65-летняя артистка получила перелом ребер и надколенного сустава. Ее госпитализировали врачи. Также в медучреждение был доставлен еще один участник аварии.

Елена Сафонова впервые снялась в кино в «Ищу мою судьбу» в 1974 году. Популярность и слава к ней пришли послу премьеры фильма «Зимняя вишня», режиссером которого выступил Игорь Масленников. Также артистка снималась в таких картинка, как «Принцесса на бобах», «Президент и его женщина» и «Такси-блюз». А в 2011 году Сафонова стала заслуженной артисткой Российской Федерации.

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