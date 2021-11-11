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Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 11 ноября 2021 года

2:31:4711/11/2021,Ария Гмиттер
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Вы чувствуете необходимость действовать, и вы можете почувствовать, что чужие обязанности посягают на вашу жизнь. 

Хорошо, что у вас сентиментальный и милый характер, поскольку друг может нуждаться в помощи, и вы единственный человек, который может помочь. Фото: Pixabay

Ваш ежедневный гороскоп на 11 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на четверг, пишет Your Tango.

Ежедневный гороскоп на 11 ноября 2021 года:

Овен

(21 марта - 19 апреля)

Пришло время посадки семян, Овен. Вы как раз накануне жатвы, но сейчас закладываются основы. Вам нужно начать сеять семена в новых отношениях.

Однако это будет бурное время роста, потому что первая Четверть Луны в Водолее противостоит своей правящей планете, Урану в Тельце. Ожидайте сдвигов в финансовых ресурсах, когда вы начнете переходить в новый период жизни.

Телец

(20 апреля - 20 мая)

Внезапные изменения начинают проявляться в вашем секторе карьеры и социального статуса. Вы можете обнаружить, что ведутся разговоры о новых способностях или обязанностях, которые вы возьмете на себя.

Это период в вашей жизни, когда вас могут каким-то образом выдвинуть на передний план в своей компании. Ожидайте появления дополнительных обязанностей, в том числе перестройки целей в вашей личной жизни.

Близнецы

(21 мая - 20 июня)

Трудно оставаться друзьями с людьми, с которыми не видишься лицом к лицу. Это может относиться к вашей вере в астрологию или даже религиозную практику. Вы можете обнаружить, что внезапный сбой в общении с другим человеком создает необходимость быстро разорвать отношения.

Хотя это внезапное изменение от того, что вы ожидали в настоящее время, это важный переход для вашего личного здравомыслия.

Рак

(21 июня - 22 июля)

Хорошо, что у вас сентиментальный и милый характер, поскольку друг может нуждаться в помощи, и вы единственный человек, который может помочь материально.

Это может потребовать от вас покопаться в каком-либо ресурсе, чтобы вы могли поделиться тем, что у вас есть.

С одной стороны, вам может показаться странным совершить такой щедрый поступок, но, поскольку участвует Уран, это также момент чудесных новых начинаний, когда вы получаете больше, чем отдаете.

Лев

(23 июля - 22 августа)

Любовь может поразить вас в любой момент в самом необычном месте. Если вы одиноки, вы можете встретить на работе человека, к которому сразу же почувствуете влечение.

Несмотря на то, что в этот день обязательно не произойдет ничего важного, что, кажется, выходит за рамки нормы случайной встречи, это может стать началом взаимодействия, которое приведет вас к дружбе, которая перерастет в нечто большее.

Дева

(23 августа - 22 сентября)

Практикуйте то, что вы проповедуете, Дева. За вас начинаются рутины и практики. Наполните свою жизнь и вернитесь к намерению, которое вы установили во время Новолуния на прошлой неделе.

Ошибки, которые вы совершили, могут быть остановлены, а ваши действия могут измениться. Поймите, что эта четверть луны в Водолее дает вам возможность нажать кнопку сброса и закончить месяц.

Весы

(23 сентября - 22 октября)

Четверть Луны в Водолее находится в знаке зодиака Водолея, вашем секторе романтики и творчества.

Особые моменты предназначены для того, чтобы делиться ими, и вы можете захотеть создать воспоминания с кем-то конкретным.

Будьте вперед в том, что вы чувствуете. Будьте выразительны и добры. Не сдерживайтесь, когда хотите показать свои намерения.

Скорпион

(23 октября - 21 ноября)

Друзья, которые являются вашей большой семьей, имеют высший приоритет в вашей жизни, поскольку Четверть Луны в Водолее соединяется с Юпитером, принося изменения в ваш семейный сектор.

Будьте осторожны, не игнорируйте признаки того, что кто-то, кто начал уделять больше времени вашему миру, не манипулирует или намеренно пытается воспользоваться вашей добротой.

Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Мелочность и сплетни, Стрелец. День предназначен для скандала, но вам не обязательно увлекаться драмой (если только вы этого не хотите).

Вы должны быть абсолютно честными с людьми в вашей жизни, которые, по вашему мнению, перемешивают горшок и создают проблемы. Возможно, вам не удастся заставить людей отказаться от токсичных поступков и стать разумными.

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Козерог

(22 декабря - 19 января)

Старайтесь не ходить по магазинам, если только вам это не нужно, так как Луна соединяется с Юпитером в вашем секторе личной собственности, вы найдете мелкие и большие предметы, которые вам действительно нужны или которые вам кажутся необходимыми. Вы можете применить правило 24 часов, чтобы избежать импульсивных покупок, которые были незапланированными.

Водолей

(20 января - 18 февраля)

На карту поставлено многое, и жизнь стала настолько загруженной, что у вас едва хватило времени поесть, и тем не менее, у вас все еще есть множество задач, на которые вам нужно обратить внимание.

Это сигнал о том, что вам нужно найти время, чтобы лучше управлять своей жизнью. Возможно, вашей подвижной личности нужно привести себя в порядок и уточнить, что вы планируете делать.

Рыбы

(19 февраля - 20 марта)

Вы чувствуете необходимость действовать, и вы можете почувствовать, что чужие обязанности посягают на вашу жизнь.

Вы захотите установить четкие границы и заявить о том, что вы не будете так открыто открываться.

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