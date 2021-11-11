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11.11
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Почему все ненавидят знак зодиака Девы: выводы астрологов

2:48:0811/11/2021,Одри Джабер
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Шестой знак зодиака - воплощение беспокойства .

Тот факт, что Девы никогда не могут позволить себе расслабиться, многих раздражает. Фото: Pixabay

Какой знак зодиака ненавидят больше всего? Это очень обсуждаемый вопрос.

Кто-то может сказать, что Дева - самый ненавистный знак зодиака из всех.

Некоторые знаки зодиака считаются слишком упрямыми, например, Близнецы и Телец. Другие знаки зодиака считаются слишком манипулятивными, например, Овен, Лев и даже Рак.

Какой знак зодиака ненавидят больше всего?

Тот факт, что Девы никогда не могут позволить себе расслабиться, многих раздражает, пишет Your Tango.

Из всех двенадцати знаков зодиака у тех, кто родился между 23 августа и 22 сентября, может быть больше всего ненавистников.

Как и их символ Девы, Дева означает, что они чистейшие из всех знаков зодиака. Хотя это не обязательно плохо, с ними не так весело быть рядом.

Есть приверженцы во всем, и людям часто надоедают многие аспекты, возможно, скучные черты зодиакального характера земного знака .

Почему Дева - самый ненавистный знак зодиака:

1. Девы постоянно переживают.

Шестой знак зодиака - воплощение беспокойства .

Они переживают, что что-то забыли. Они переживают, что они не нравятся людям. Они беспокоятся, что недостаточно много работают. Честно говоря, трудно найти то, о чем они не беспокоятся.

Это может действовать на нервы окружающим, особенно потому, что кажется, что они создают повод для беспокойства из воздуха.

2. Знак земли может быть чрезмерно критичным.

Девами управляет Меркурий, а это значит, что они очень критичны.

Хотя их навыки критического мышления хорошо служат им в их образовании и карьере, они часто привносят это чрезмерно критическое отношение и в свою личную жизнь.

Они критически относятся к себе  и другим, часто придираются к мелочам.

3. Девы слишком встревожены.

Девы слишком серьезны, из-за чего они могут выглядеть заносчивыми.

Им нужно принять таблетку от холода и научиться веселиться и расслабляться.

Их чопорное отношение только усугубляет их склонность к переживаниям и переутомлению.

4. Девы ненавидят больше всего, потому что им трудно угодить.

Девы осуждают и им трудно угодить.

Они хотят, чтобы все было сделано наилучшим образом, до мельчайших деталей. Это также означает, что у них очень высокие стандарты как для себя, так и для других людей.

Из-за этого затрудняются отношения с Девами. Никто не хочет чувствовать себя осужденным партнером, но Девы просто не могут с собой поделать.

5. Девы подавляют свои эмоции.

Девы ужасно умеют выражать свои эмоции.

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знаки зодиакадева
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