17 ноября 2021 года– пандемии коронавируса два года: с какими результатами человечество прошло путь борьбы с ковидом и когда это закончится

Россияне нередко связывают появление коронавируса с весной 2020 года. На самом деле начало пандемии было положено ещё осенью 2019, когда в Китае был отмечен первый случай новой инфекции. По информации китайской прессы, именно 17 ноября зарегистрировали первого пациента. Им стал 55-летний житель провинции Хубэй. К декабрю заражённых стало 9, затем китайские больницы всё чаще стали госпитализировать людей с необычной пневмонией.
Накануне Нового года о новом коронавирусе узнал мир, 30 января Всемирная организация здравоохранения признала болезнь опасной, а 11 марта 2020 года была объявлена пандемия коронавируса. К концу марта инфекция добралась до России.
Ущерб
К двухлетней годовщине новый вирус под рабочим названием SARS-CoV-2 успел заразить более 251 миллиона людей по всему миру. И это – только подтверждённые тестами ПЦР случаи. Трагедией заражение закончилось для 5 миллионов человек.
В России с начала пандемии обнаружили почти 9 миллионов случаев коронавируса. Смертность перешагнула отметку в 250 тысяч человек.
На ноябрь 2021 года в самой сложной ситуации оказались США, Индия и Бразилия. Россия оказалась на 5-м месте по заболеваемости.
Борьба
Противостояние новым заражениям основано на массовой иммунизации через введение вакцин. В мире их зарегистрировали 15 с разными механизмами работы – от инактивированного вируса до новейшей методики мРНК. Готовятся к регистрации ещё 112 вакцин.
Россия успела одобрить 5 препаратов для иммунизации. Совсем скоро появится детская вакцина от коронавируса.
Во всём мире успело привиться свыше 3 миллиардов человек, а в России – 50 миллионов. Число не дотягивает до половины населения, в то время как целевой показатель – 80%. Когда такая доля человечества получит вакцину, сформируется коллективный иммунитет. Он остановит распространение коронавируса.
Пока коллективной защиты нет, продолжают появляться новые штаммы, всё более опасные. Существующие вакцины всё ещё активны против них, хотя риск заразиться растёт. Зато привитому не угрожают серьёзные осложнения и смерть от коронавируса.
Волны
Россиянам коронавирус запомнился, как четыре вспышки, каждая из которых была мощнее предыдущих. Первая волна стартовала весной 2020 года, в день заболевало до 11 тысяч человек. В ходу были ранние «китайские» штаммы с обязательной потерей запаха и удушающим кашлем.
Осенью 2020 началась вторая волна, обусловленная появлением штамма «Альфа». Заражалось до 29 тысяч россиян в сутки, появлялись новые симптомы в виде больного горла, высокой температуры и слабости. В мире стали использовать первые вакцины.
Статистика третьей волны показала 25 тысяч заражений в день. Россия пострадала от штамма «Дельта» летом 2021 года. Новая мутация сделала вирус опасным для молодёжи до 30 лет, симптомы болезни стали маскироваться под обычную простуду с насморком.
Эксперты считают нынешнюю четвёртую волну продолжением третьей после небольшого спада, обусловленного летней погодой. Заболеваемость россиян побила рекорд в 40 суточных случаев. Часто стали болеть и даже умирать дети, хотя раньше считалось, что коронавирус заражает их меньше.
Будущее
От начала до окончания вспышек коронавируса обычно проходит около 6 месяцев – закономерность заметил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Поэтому если третья и чётвертая волна слились в одну, то её полное окончание ждёт Россию не раньше января 2022 года.
Немало экспертов ВОЗ признали, что коронавирус не исчезнет бесследно. Каждый год им будет заражаться пятая часть населения земли. Очаги новых штаммов могут появляться в странах, где нет возможности вакцинировать большинство жителей.
Глава европейского отделения ВОЗ Ханг Клюге недавно отметил, что пандемия коронавируса прекратиться не раньше, чем системы здравоохранения научатся «жить с вирусом». Это означает превращение ситуации с вирусом из чрезвычайной в обычный рабочий режим.