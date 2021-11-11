Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему при коронавирусе образуются тромбы: какие препараты необходимо принимать в момент лечения и после того, как ковид прошел

3:01:5511/11/2021,Ирина Новая
0

Изначально клетки под названием тромбоциты были призваны защищать организм от кровопотери.

Опосредованно кровь более жидкой делают некоторые жаропонижающие препараты, вроде парацетамола и ибупрофена. Фото: Pexels

Симптомы коронавирусной инфекции во многом напоминают привычную простуду или грипп. Однако восстановиться после нового заболевания куда сложнее – поражаются внутренние органы, а на лечение последствий коронавируса уходят месяцы.

Одно из самых частых и опасных осложнений – появления в кровяном русле сгустков под названием тромбы. Их опасность не только в сужении сосудов, но и в возможности оторваться и перекрыть доступ крови к жизненно важным органам.

Тромбоз – это состояние, когда в кровотоке успели образоваться тромбы. С проблемой сталкивается 70% пациентов, чей коронавирус протекает в тяжёлой форме. И единого для всех протокола лечения не существует – необходим индивидуальный подход.

Патологический процесс

Изначально клетки под названием тромбоциты были призваны защищать организм от кровопотери. Именно из них состоят корочки, появляющиеся на месте порезов. Внутренние повреждения тоже требуют «заплат».

Попадая в организм, коронавирус соединяется с живыми клетками. Его излюбленное место – эндотелий, выстилающий сосуды изнутри. Повреждённые вирусом клетки создают прорехи в стенках сосудов. К повреждённому месту стекаются тромбоциты, закрывая повреждение.

Кровяные сгустки постепенно растут, начиная представлять угрозу организму. Как только тромб оторвался от стенки сосуда, он становится смертельно опасным эмболом – плотным кусочком, способным закупорить вену или артерию.

Комплексное лечение

Если пациент попадает с коронавирусом в реанимацию, ему обязательно назначают антикоагулянты – средства, разжижающие кровь. Их стандартные дозы корректируют до минимально рабочих, ведь побочные эффекты антикоагулянтов очень мощные. На фоне их приёма можно потерять много крови при малейшем порезе.

Во время домашнего лечения такие сильные средства назначаются лишь в редких случаях. Заслуженный врач России Сергей Царенко предупредил, что 90% не госпитализированных больных могут обойтись без антикоагулянтов.

В основном тромбы «вызревают» в венах нижних конечностей. Заподозрить их у себя можно по болям в голенях, отёкам на ногах и раздувшимся венам.

Любой из признаков требует обращения к врачу, который выберет антикоагулянт, подходящий именно данному пациенту – от мощного гепарина до более лёгкого ривароксабана. Самолечение здесь крайне опасно.

Антикоагулянты – это только часть лечения. Огромное значение имеет движение. Даже в разгар коронавируса нужно ходить, пусть и по квартире. Получасовые прогулки по двору или лёгкая гимнастика – главное, чтобы кровь не застаивалась от постельного режима.

Опосредованно кровь более жидкой делают некоторые жаропонижающие препараты, вроде парацетамола и ибупрофена. Принимать их исключительно для профилактики тромбов – нецелесообразно.

Людям с риском появления тромбов рекомендуется больше пить. Хорошо разжижают кровь зелёный чай, какао, отвары имбиря, коры ивы и лаврового листа.

В рационе полезно иметь гранат, свёклу, лимон, чёрную смородину, калину и клюкву. Исключить следует жирную пищу, молочные продукты, алкоголь, картофель и бананы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
кровьтромбтромбоциты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы склонны к тромбозу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дочь певицы Юлии Началовой исполнила песню в новом телешоу на телеканале Россия-1
2:59:40 11/11/2021
Дочь певицы Юлии Началовой исполнила песню в новом телешоу на телеканале Россия-1
БердскВ память о сгоревшем в страшном пожаре экс-директоре спортшколы «Бердск» Валерии Блинове установят мемориальную доску
2:53:40 11/11/2021
В память о сгоревшем в страшном пожаре экс-директоре спортшколы «Бердск» Валерии Блинове установят мемориальную доску
17 ноября 2021 года– пандемии коронавируса два года: с какими результатами человечество прошло путь борьбы с ковидом и когда это закончится
2:52:24 11/11/2021
17 ноября 2021 года– пандемии коронавируса два года: с какими результатами человечество прошло путь борьбы с ковидом и когда это закончится
Почему все ненавидят знак зодиака Девы: выводы астрологов
2:48:08 11/11/2021
Почему все ненавидят знак зодиака Девы: выводы астрологов
11 ноября - День святого Мартина: традиции и приметы католического праздника. История жизни святого и кого защищает
2:45:08 11/11/2021
11 ноября - День святого Мартина: традиции и приметы католического праздника. История жизни святого и кого защищает
Звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова госпитализирована после ДТП в Москве
2:43:11 11/11/2021
Звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова госпитализирована после ДТП в Москве
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 11 ноября 2021 года
2:31:47 11/11/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 11 ноября 2021 года
Важные строгие запреты для каждого в день памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии 12 ноября
2:30:19 11/11/2021
Важные строгие запреты для каждого в день памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии 12 ноября
БердскВведут ли нерабочие дни еще раз и переведут школьников на дистант в конце 2021 года: Политолог Алексей Мазур и вирусолог Сергей Нетесов рассказали о новом локдауне
2:29:43 11/11/2021
Введут ли нерабочие дни еще раз и переведут школьников на дистант в конце 2021 года: Политолог Алексей Мазур и вирусолог Сергей Нетесов рассказали о новом локдауне
День ангела Михаила: все даты в 2021 и 2022 года. Что имя значит и кто является покровителем всех Михаилов
2:22:49 11/11/2021
День ангела Михаила: все даты в 2021 и 2022 года. Что имя значит и кто является покровителем всех Михаилов