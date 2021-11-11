Почему при коронавирусе образуются тромбы: какие препараты необходимо принимать в момент лечения и после того, как ковид прошел

Симптомы коронавирусной инфекции во многом напоминают привычную простуду или грипп. Однако восстановиться после нового заболевания куда сложнее – поражаются внутренние органы, а на лечение последствий коронавируса уходят месяцы.
Одно из самых частых и опасных осложнений – появления в кровяном русле сгустков под названием тромбы. Их опасность не только в сужении сосудов, но и в возможности оторваться и перекрыть доступ крови к жизненно важным органам.
Тромбоз – это состояние, когда в кровотоке успели образоваться тромбы. С проблемой сталкивается 70% пациентов, чей коронавирус протекает в тяжёлой форме. И единого для всех протокола лечения не существует – необходим индивидуальный подход.
Патологический процессИзначально клетки под названием тромбоциты были призваны защищать организм от кровопотери. Именно из них состоят корочки, появляющиеся на месте порезов. Внутренние повреждения тоже требуют «заплат».
Попадая в организм, коронавирус соединяется с живыми клетками. Его излюбленное место – эндотелий, выстилающий сосуды изнутри. Повреждённые вирусом клетки создают прорехи в стенках сосудов. К повреждённому месту стекаются тромбоциты, закрывая повреждение.
Кровяные сгустки постепенно растут, начиная представлять угрозу организму. Как только тромб оторвался от стенки сосуда, он становится смертельно опасным эмболом – плотным кусочком, способным закупорить вену или артерию.
Комплексное лечениеЕсли пациент попадает с коронавирусом в реанимацию, ему обязательно назначают антикоагулянты – средства, разжижающие кровь. Их стандартные дозы корректируют до минимально рабочих, ведь побочные эффекты антикоагулянтов очень мощные. На фоне их приёма можно потерять много крови при малейшем порезе.
Во время домашнего лечения такие сильные средства назначаются лишь в редких случаях. Заслуженный врач России Сергей Царенко предупредил, что 90% не госпитализированных больных могут обойтись без антикоагулянтов.
В основном тромбы «вызревают» в венах нижних конечностей. Заподозрить их у себя можно по болям в голенях, отёкам на ногах и раздувшимся венам.
Любой из признаков требует обращения к врачу, который выберет антикоагулянт, подходящий именно данному пациенту – от мощного гепарина до более лёгкого ривароксабана. Самолечение здесь крайне опасно.
Антикоагулянты – это только часть лечения. Огромное значение имеет движение. Даже в разгар коронавируса нужно ходить, пусть и по квартире. Получасовые прогулки по двору или лёгкая гимнастика – главное, чтобы кровь не застаивалась от постельного режима.
Опосредованно кровь более жидкой делают некоторые жаропонижающие препараты, вроде парацетамола и ибупрофена. Принимать их исключительно для профилактики тромбов – нецелесообразно.
Людям с риском появления тромбов рекомендуется больше пить. Хорошо разжижают кровь зелёный чай, какао, отвары имбиря, коры ивы и лаврового листа.
В рационе полезно иметь гранат, свёклу, лимон, чёрную смородину, калину и клюкву. Исключить следует жирную пищу, молочные продукты, алкоголь, картофель и бананы.