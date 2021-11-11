Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чудеса Озерянской иконы Божией Матери: где хранится святой лик и почему его считают самой главной святыней Харькова

5:00:1711/11/2021,София Мальцева
0

В самом монастыре, построенном в честь иконы, проводились записи ее чудес.

Икона лежала на том же месте, где была найдена накануне, а рядом струился источник чистой воды.

Чудесный образ Пресвятой Богородицы был найден в 17 веке в селе Озеряна. Однажды крестьянин вышел на луг, чтобы скосить траву, но услышал, как кто-то мучительно застонал. Он нагнулся ближе к траве и заметил, что случайно разрубили икону Божией Матери. Также он увидел свечу, которая горела. Мужчина испугался, поскольку повредил святой образ. Он взял две его половинки домой и стал замаливать грех. Утром же с удивлением увидел, что иконы дома нет. Целая и невредимая, она лежала на том же месте, где была найдена накануне, а рядом струился источник чистой воды.

Как же удивился местный священнослужитель, когда крестьянин принес к нему эту икону и рассказал историю ее появления. Вскоре от иконы стали происходить чудеса, и частые исцеления от болезней. Святой образ признали высшей церковной властью как чудотворный. А по месту своего явления у села Озеряны, она получила название Озерянской. На сегодня икона находится в Кафедральном соборе. Также святыня является заступницей Слобожанщины.

В самом монастыре, построенном в честь иконы, проводились записи ее чудес. Монахи Куряжского монастыря записали: “Исцеление человека с усохлою рукой; исцеление христианина из Липцев, в которой не действовала нога; бесноватой девицы; исцеление Ивана Бочковского от сильного шума в ушах; двух сестер от болезни глаз; исцеление девочки от боли в горле”.

Кроме того, известно, что Озерянская икона Богородицы помогла снова смотреть на мир известному писателю. Григорий Квитка-Основьяненко, который в детстве ослеп, восстановил зрение после умывания чудесной водой из источника, забившего в Куряжском монастыре, где находилась икона. 1871 году с помощью иконы остановили эпидемию чумы в Харькове.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
православиечудесахристианство.икона Божией Матери Озерянская
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Видели образ в храме?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 11 ноября 2021 года
5:12:34 11/11/2021
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 11 ноября 2021 года
В гибели пяти туристов на Эльбрусе нашли еще двух новых обвиняемых
5:06:04 11/11/2021
В гибели пяти туристов на Эльбрусе нашли еще двух новых обвиняемых
У трех знаков зодиака 11 ноября 2021 ода будет отличный день
5:02:23 11/11/2021
У трех знаков зодиака 11 ноября 2021 ода будет отличный день
В новосибирском Толмачево задержали рейс в Египет на 17 часов из-за неисправности
5:00:47 11/11/2021
В новосибирском Толмачево задержали рейс в Египет на 17 часов из-за неисправности
Чудеса Озерянской иконы Божией Матери: где хранится святой лик и почему его считают самой главной святыней Харькова
5:00:17 11/11/2021
Чудеса Озерянской иконы Божией Матери: где хранится святой лик и почему его считают самой главной святыней Харькова
В России 17-летний парень остался инвалидом после удаления аппендикса
4:58:21 11/11/2021
В России 17-летний парень остался инвалидом после удаления аппендикса
Тарифы на услуги связи и интернет могут вырасти на 10% в России
4:39:17 11/11/2021
Тарифы на услуги связи и интернет могут вырасти на 10% в России
БердскНаркоторговец выбивает по суду деньги с осужденных экс-полицейских Бердска, укравших его вещдок Mitsubishi Outlander
4:31:38 11/11/2021
Наркоторговец выбивает по суду деньги с осужденных экс-полицейских Бердска, укравших его вещдок Mitsubishi Outlander
Удивительная история обретения святого лика - Озерянской иконы Божией Матери: как косарь нашел в траве чудотворный образ
4:30:25 11/11/2021
Удивительная история обретения святого лика - Озерянской иконы Божией Матери: как косарь нашел в траве чудотворный образ
Великобритания утвердила новый препарат от коронавируса
4:17:45 11/11/2021
Великобритания утвердила новый препарат от коронавируса