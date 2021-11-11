Чудеса Озерянской иконы Божией Матери: где хранится святой лик и почему его считают самой главной святыней Харькова

Чудесный образ Пресвятой Богородицы был найден в 17 веке в селе Озеряна. Однажды крестьянин вышел на луг, чтобы скосить траву, но услышал, как кто-то мучительно застонал. Он нагнулся ближе к траве и заметил, что случайно разрубили икону Божией Матери. Также он увидел свечу, которая горела. Мужчина испугался, поскольку повредил святой образ. Он взял две его половинки домой и стал замаливать грех. Утром же с удивлением увидел, что иконы дома нет. Целая и невредимая, она лежала на том же месте, где была найдена накануне, а рядом струился источник чистой воды.
Как же удивился местный священнослужитель, когда крестьянин принес к нему эту икону и рассказал историю ее появления. Вскоре от иконы стали происходить чудеса, и частые исцеления от болезней. Святой образ признали высшей церковной властью как чудотворный. А по месту своего явления у села Озеряны, она получила название Озерянской. На сегодня икона находится в Кафедральном соборе. Также святыня является заступницей Слобожанщины.
В самом монастыре, построенном в честь иконы, проводились записи ее чудес. Монахи Куряжского монастыря записали: “Исцеление человека с усохлою рукой; исцеление христианина из Липцев, в которой не действовала нога; бесноватой девицы; исцеление Ивана Бочковского от сильного шума в ушах; двух сестер от болезни глаз; исцеление девочки от боли в горле”.
Кроме того, известно, что Озерянская икона Богородицы помогла снова смотреть на мир известному писателю. Григорий Квитка-Основьяненко, который в детстве ослеп, восстановил зрение после умывания чудесной водой из источника, забившего в Куряжском монастыре, где находилась икона. 1871 году с помощью иконы остановили эпидемию чумы в Харькове.