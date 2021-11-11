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О чем должен каждый верующий помолиться Озерянской иконе Божией Матери 12 ноября: текст молитвы

5:30:0511/11/2021,София Мальцева
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Икона Богоматери имеет особое значение для охотников и рыбаков, будучи на протяжении столетий их уважаемым Небесной покровительницей и святой Заступницей.

Cписок известного образа хранится в Свято-Озерянском храме Покровского монастыря. Фото: Pixabay.com

Икона Божией Матери “Озерянская” известна своими многочисленными исцелениями, а также необычным ее обнаружением. По преданию, ее нашел косарь, который вышел косить траву на сено. А когда он ударил косой по траве, то случайно разрубил святой образ пополам. В страхе от совершенного греха, мужчина принес икону Богородицы к себе домой и оставил ее на ночь на алтаре. Когда он проснулся, то не обнаружил иконы. И тогда мужчина пошел в поле, где нашел образ. На месте находки он обнаружил целую и кону, а рядом забивший источник.

На пожертвования жителей города в конце 19 века на территории Покровского монастыря была построена Озерянская церковь. С тех пор находилась чудотворная икона во время принесения ее на зиму с Куряжской обители.

Считается, что Озерянская чудотворная икона Богоматери имеет особое значение для охотников и рыбаков, будучи на протяжении столетий их уважаемым Небесной покровительницей и святой Заступницей.

Огромное число случаев исцеления этим образом было зафиксировано в 1833 - 1871 годах, когда в Харькове была эпидемия холеры. Озерянскую икону Богородицы носили от дома к дому, перед которой люди молились, прося об исцелении и спасении.

Сейчас список известного образа хранится в Свято-Озерянском храме Покровского монастыря. А источник на месте обретения святыни сохранился и до настоящего времени.

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традицииисториямолитвапраздникиикона Божией Матери Озеренская
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