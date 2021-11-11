Стала известна виновница ДТП, после которого госпитализировали актрису Сафонову

В Москве виновницей ДТП, в котором пострадали известная актриса Елена Сафонова, могла стать девушка, которой 21 год. Такое заявление появилось в Telegram-канале московской прокуратуры. Напомним, в столице на проспекте Мира столкнулись три автомобиля. В результате ДТП были госпитализированы два человека. Одной из пострадавших оказалась Елена Сафонова – звезда фильма "Зимняя вишня". По предварительным данным, аварию спровоцировал автомобиль BMW, который нарушил правила дорожного движения.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в Бердске местная жительница после заражения коронавирусом вызвала бригаду скорой помощи, которая сообщила ей, что приехать сотрудники смогут только через несколько дней. У больной было зафиксировано поражение легких 50%, она падала в обмороки каждые полчаса и уже собиралась писать прощальное письмо для своего сына.