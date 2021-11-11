Великобритания утвердила новый препарат от коронавируса

В Великобритании одобрили противовирусное средство против COVID-19 молнупиравир, которое будет приниматься пероральным способом. Об этом сообщил глава британского минздрава Саджид Джавид в Twitter. Страна стала первой в мире, которая утвердила такой препарат. Его производит транснациональная фармацевтическая компания Merck&Co, ее офис находится в США.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в регионах России стали известны данные о количестве госпитализированных граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Выяснилось, что больше всего привитых людей попали в медучреждения в Московской области. Там 18% пациентов от общего числа больных вакцинированы. А на втором месте Белгородская область и ХМАО - 12%.