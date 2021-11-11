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11.11
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Великобритания утвердила новый препарат от коронавируса

4:17:4511/11/2021
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Препарат производит компания Merck&Co.

Великобритания одобрила вакцину. Фото: Pixabay.com

В Великобритании одобрили противовирусное средство против COVID-19 молнупиравир, которое будет приниматься пероральным способом. Об этом сообщил глава британского минздрава Саджид Джавид в Twitter. Страна стала первой в мире, которая утвердила такой препарат. Его производит транснациональная фармацевтическая компания Merck&Co, ее офис находится в США.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в регионах России стали известны данные о количестве госпитализированных граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Выяснилось, что больше всего привитых людей попали в медучреждения в Московской области. Там 18% пациентов от общего числа больных вакцинированы. А на втором месте Белгородская область и ХМАО - 12%.

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таблеткиКовид вакцинаКоронвирус
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