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11.11
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В России 17-летний парень остался инвалидом после удаления аппендикса

4:58:2111/11/2021
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Сейчас парень не может сидеть, лежать, пить и есть.

Родители пациента написали заявление на врачей. Фото: Pixabay.com

В Башкортостане 17-летнему Ниязу удалили аппендикс. После операции парень не может говорить, ходить, сидеть и даже кушать, сообщает ГТРК "Башкорстостан". Еще несколько месяцев назад Нияз вел самый обычный образ жизни: играл в футбол, радовался жизни и строил планы на будущее. Пострадавший является уроженцем Архангельска. А в августе студент приехал в Учалы к знакомым. Там ему резко стало плохо.

Друзья вызвали молодому человеку бригаду скорой помощи, однако вскоре было принято решение поехать в медучреждение на такси. В больницу был диагностирован аппендицит. Также врачи назначили операцию. После проведенной операции пациент был переведен в палату хирургического отделения. Проснувшись, он пожаловался на головную боль. Медики разрешили ему поспать. Во сне у пережившего операцию случилась остановка сердца. Его обнаружили врачи в палате без сознания и откачали.

Врачи сообщают, что у Нияза случилось аноксическое поражение центральной нервной системы из-за остановки сердца. По словам родителей, парень сейчас все понимает, но не может говорить, а когда перед ним появляются родные, он истекает слезами. Сейчас проводится внутренняя проверка в Минздраве. Пациента на вертолете доставили в Уфу, а затем и в Аохангельск. Родителями было написано заявление в СК России.

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