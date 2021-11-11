В новосибирском Толмачево задержали рейс в Египет на 17 часов из-за неисправности

В Новосибирске рейс авиакомпании "Россия" из Новосибирска в Шарм-эш-Шейх был задержан на 17 часов из-за неисправности самолета. Сейчас своего вылета жду 449 пассажиров, из которых 64 – дети, сообщается в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
– Рейс 5893 авиакомпании "Россия", который должен направиться в Египет в 21:40 (17:40 мск) 10 ноября, ожидается ориентировочно - 12:00 (08:00 мск) 11-го числа, – говорится в ведомстве.
Причиной задержки вылета стала неисправность боинга. Сейчас специалисты занимаются устранением неполадок. Сообщается, что вылет будет осуществлен на том же самом самолете. А 50 пассажиров расположили в гостинице "Северная", они не пожелали ожидать своей очереди в аэропорту. Оставшимся предоставляется питье и питание.