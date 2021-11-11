Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В новосибирском Толмачево задержали рейс в Египет на 17 часов из-за неисправности

5:00:4711/11/2021
0

Сейчас 449 пассажиров ожидают вылета.

Устранением проблем с самолетом занимаются специалисты. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске рейс авиакомпании "Россия" из Новосибирска в Шарм-эш-Шейх был задержан на 17 часов из-за неисправности самолета. Сейчас своего вылета жду 449 пассажиров, из которых 64 – дети, сообщается в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

– Рейс 5893 авиакомпании "Россия", который должен направиться в Египет в 21:40 (17:40 мск) 10 ноября, ожидается ориентировочно - 12:00 (08:00 мск) 11-го числа, – говорится в ведомстве.

Причиной задержки вылета стала неисправность боинга. Сейчас специалисты занимаются устранением неполадок. Сообщается, что вылет будет осуществлен на том же самом самолете. А 50 пассажиров расположили в гостинице "Северная", они не пожелали ожидать своей очереди в аэропорту. Оставшимся предоставляется питье и питание.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
самолетзадержкаРейс.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы бы полетели в таком случае?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чудеса Озерянской иконы Божией Матери: где хранится святой лик и почему его считают самой главной святыней Харькова
5:00:17 11/11/2021
Чудеса Озерянской иконы Божией Матери: где хранится святой лик и почему его считают самой главной святыней Харькова
В России 17-летний парень остался инвалидом после удаления аппендикса
4:58:21 11/11/2021
В России 17-летний парень остался инвалидом после удаления аппендикса
Тарифы на услуги связи и интернет могут вырасти на 10% в России
4:39:17 11/11/2021
Тарифы на услуги связи и интернет могут вырасти на 10% в России
БердскНаркоторговец выбивает по суду деньги с осужденных экс-полицейских Бердска, укравших его вещдок Mitsubishi Outlander
4:31:38 11/11/2021
Наркоторговец выбивает по суду деньги с осужденных экс-полицейских Бердска, укравших его вещдок Mitsubishi Outlander
Удивительная история обретения святого лика - Озерянской иконы Божией Матери: как косарь нашел в траве чудотворный образ
4:30:25 11/11/2021
Удивительная история обретения святого лика - Озерянской иконы Божией Матери: как косарь нашел в траве чудотворный образ
Великобритания утвердила новый препарат от коронавируса
4:17:45 11/11/2021
Великобритания утвердила новый препарат от коронавируса
Стала известна виновница ДТП, после которого госпитализировали актрису Сафонову
4:03:48 11/11/2021
Стала известна виновница ДТП, после которого госпитализировали актрису Сафонову
Дата затмения в ноябре и декабре 2021 года: что следует сделать в особые дни силы?
4:00:00 11/11/2021
Дата затмения в ноябре и декабре 2021 года: что следует сделать в особые дни силы?
В России назвали число госпитализированных с коронавирусом среди вакцинированных
3:49:37 11/11/2021
В России назвали число госпитализированных с коронавирусом среди вакцинированных
БердскРабота: свежая вакансия автослесаря, зарплата от 50 000 рублей
3:40:55 11/11/2021
Работа: свежая вакансия автослесаря, зарплата от 50 000 рублей