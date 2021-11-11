В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Помните, ребята, презерватив в первую очередь спасает от алиментов. Эти взносы в размере 25-50% от всех видов дохода на долгие годы будут напрягать вашу голову.
Эти взносы в размере 25-50% от всех видов дохода на долгие годы будут напрягать вашу голову.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Помните, ребята, презерватив в первую очередь спасает от алиментов. Эти взносы в размере 25-50% от всех видов дохода на долгие годы будут напрягать вашу голову.
От редакции
Это правда?
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