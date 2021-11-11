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Адвокат семьи убитого Энди Картрайта заявил, что жена расчленяла его еще живым

5:30:5211/11/2021
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Адвокат настаивает на заключении подсудимой под стражу. Она была отпущена под домашний арест.

Жена расчленила мужа. Фото: Pexels.com

В Санкт-Петербурге Марина Кохал, жена рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), расчленяла его живым. Об этом сообщил адвокат семьи исполнителя Антон Кобит. Также мужчина сообщил о возможной коррупционной схеме при проведении ряда медицинских экспертиз в военно-медицинской академии.

– Начало третьей экспертизы было 15 февраля, закончилась она 26 июня. Врачи не предоставляли их результаты следствию, придумав этому причины. Следствие получило материалы только 6 октября. Подозреваемая сторона заявляла, что Юшко отравился наркотиками, однако эта версия была опровергнута. Женщина расчленяла тело жертвы, когда он был жив, – сообщает адвокат.

Предварительная причина убийства – расправа из ревности. Сообщается, что у репера была любовница, к которой он планировал уйти от своей жены. Также в паре могли возникнуть финансовые разногласия. По словам адвоката, между супругами был заключен брачный договор, исходя из которого можно заметить, что финансовые выплаты за выступления репера поступали на счет Кохал.

Также Кобит считает, что подозреваемую нельзя было отпускать под домашний арест и записался к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на прием, чтобы оспорить такое решение. Ранее руководитель ведомства взял расследование данного дела под личный контроль.

Напомним, расчлененное тело Александра Юшко было обнаружено в Санкт-Петербурге на Невском проспекте в одной из квартир. Репер проживал с женой и сыном. Жена убитого рассказала полицейским, что молодой человек скончался от передозировки наркотиками, но она решила избавиться от тела, что не расстраивать его слушателей. А позже следствие предъявило ей обвинение в совершении убийства.

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Жена причастна к убийству репера?

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