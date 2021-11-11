У трех знаков зодиака 11 ноября 2021 ода будет отличный день

В начале этого очень мощного и благоприятного дня нумерологии мы будем использовать энергию Солнца Скорпиона и Луны в Водолее, чтобы помочь проявить наши самые сокровенные намерения.
В то время как астрология изучает звезды и планеты, нумерология - это изучение того, как числа дат и другие последовательности могут сильно повлиять на нашу жизнь.
Сегодня одна из самых важных нумерологических дат в календарном году- 11 ноября повторение 11-11, пишет Your Tango .
Один исторически нес в себе высокую вибрацию новых начинаний и божественных намерений. Они означают, что мы направляемся к цели нашей души и что скоро представятся возможности, которые помогут нам перейти на следующий уровень нашей жизни.
Число 11 также является лишь одним из двух главных чисел в астрологии, второе - 22, которые никогда не уменьшаются, поскольку они известны как числа строителя, представляющие важные судьбоносные события, часто происходящие в эти даты.
В этом году мы сталкиваемся с нумерологией 11-11 в то время, когда существует довольно много интенсивной астрологии.
Хотя для некоторых это положительно, даже в плане пользы кажется, что это вызывает стресс.
Частично это связано с тем, что мы вступаем в новый цикл и фазу нашей жизни, а это означает, что независимо от того, насколько мы хороши, насколько мы прекрасны и насколько счастливы, перемены все еще грядут.
Хотя сейчас происходит несколько сложных транзитов с участием Сатурна, которые, кажется, всегда проверяют нас, основная причина заключается не только в том, что наступил сезон затмений, но и в том, что мы собираемся начать совершенно новый цикл со смещением лунной оси от Стрельца / Близнецы к Тельцу / Скорпиону.
Сегодняшний день не только благоприятный из-за нашего влияния нумерологии , но и тот, когда мы действительно можем почувствовать выравнивание звезд, чтобы мягко (надеюсь) подтолкнуть нас к следующей главе нашей жизни.
Знаки зодиака, у которых 11 ноября 2021 года будет отличный день:
Водолей (20 января - 18 февраля)Какой у вас впереди день с нумерологией и Луной в Водолее. Сегодня был бы прекрасный день, чтобы получить еще больше от Вселенной.
Какой бы сумасшедшей ни была жизнь в последнее время, она могла заставить вас сдерживать или заглушать некоторые эмоции или даже закрывать себя от определенных событий.
Даже если это не было идеальным или осознанным, скорее всего, это было просто следствием того, что вы прошли через так много всего за короткий период времени, и вам нужно было вернуть свою энергию, чтобы помочь сохранить вашу стабильность.
Но благодаря этому процессу попыток защитить себя от жизни и проблем, через которые вы проходили, вы также создали блок между вами и, вероятно, кем-то, кто вам очень небезразличен.
Сегодняшний день - это пространство, которое поможет вам снова открыть себя, возможно, даже больше, чем раньше. Думайте о связях и отношениях как о слоях.
Когда мы молоды, мы даже не часто осознаем более глубокие уровни близости, но по мере того, как мы учимся и растем, мы понимаем, что то, что находится под поверхностью, всегда более ценно - просто нужно приложить усилия, чтобы добраться туда. Не бойтесь идти глубже, потому что там все становится более ценным.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Хотите верьте, хотите нет, но сегодня фантастический день для вас. На раннем этапе могут возникнуть небольшие проблемы с некоторым влиянием Сатурна, но если у вас возникнет какой-либо блок, помните, что они только временные.
Вас ожидает фантастическая энергия, поскольку Солнце, Марс и Меркурий находятся в Скорпионе, а соединение Марса и Меркурия все еще действует.
В сочетании с современной нумерологией вы должны ожидать, что получите некоторое представление о том, как перейти на следующий уровень своей жизни, к которому вы готовились.
Подсказка: блоки, которые вы можете почувствовать на раннем этапе, на самом деле являются частью того урока, который вам нужно усвоить, чтобы достичь того, чего вы хотите.
Это не означает, что вам нужно выбросить всю свою жизнь, но это означает, что нужно смотреть на то, что является наиболее важным. Это означает найти корень того, что кажется вам важным, что кажется, будто это действительно укоренено в том, кто вы есть, и убедиться, что то, что вы создаете, основано на этом.
Грядут лучшие дела, но сначала вам нужно четко понять, что именно это значит для вас.
Рак (21 июня - 22 июля)После множества эмоционально глубоких дней вам следует сделать небольшой перерыв. Солнце Скорпион должно помочь вам расставить приоритеты в своих чувствах и иметь более логичный подход к тому, через что вы недавно прошли, в то время как Луна в Водолее может помочь вам отстраниться от любого результата или ожиданий.
Это также может быть просто пространство, в котором вам нужно отдохнуть от собственных чувств, которые иногда нам нужно испытать, чтобы получить лучшую перспективу. Речь идет не о том, чтобы избегать того, что есть, или не чувствовать чего-то, но если мы только когда-либо находимся в гуще событий, не поднимаясь на более высокую точку зрения, мы часто не можем найти этот больший смысл.
Наслаждайтесь энергией сегодняшнего дня и чувством почти отстраненности от всего, что вы чувствовали и пытались понять в последнее время.
Мы часто думаем, что чувство всегда должно приводить к действию, хотя иногда его единственная цель - осознание. Тогда мы сможем решить в свое время, что это значит для нас. Вселенная сегодня сговаривается в вашу пользу, чтобы помочь вам выйти из тяжести и обрести столь необходимый душевный покой и сердце.