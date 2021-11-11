Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 11 ноября 2021 года

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в четверг, 11 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии, пишет Your Tango.
У нас прекрасная духовная энергия с днем 11/11 , и Луна также находится в знаке зодиака, который вибрирует как энергия ангела - Водолей.
Водолей - 11-й знак зодиака в астрологии, и это означает, что на нашем пути появляются мощные проявления.
Что принесет вашему знаку зодиака однокарточное чтение Таро в четверг?
Чтение карт Таро вашего знака зодиака в четверг, 11 ноября 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая
Вы были обожжены, а теперь вам больно. Вы не совсем готовы снова полюбить, но не говорите, что это навсегда.
На данный момент время - это то, что вам нужно, и если вы выполните работу по исцелению, вы скоро обнаружите, что ваше сердце готово снова открыться.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Сила
Любовь - это все, что вам нужно, но иногда вы также хотите, чтобы кто-то обнял вас, чтобы сказать вам, что все будет хорошо.
Вы не всегда хотите быть крутым. Бывают моменты, когда ваше сердце тоже нуждается в небольшой защите.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Колесница
Так сложно поддерживать отношения, которые, по вашему мнению, не складываются.
Какая-то часть вас хочет задержаться, чтобы увидеть, улучшится ли ситуация, но, если конца не видно, вы можете не чувствовать, что это хорошее вложение вашего времени и энергии.
Ваше сердце может тянуть вас в одном направлении, а ваш разум - в другом.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: Туз Мечей, перевернутый
Нет ничего приятнее, чем удивить любимого человека на празднике.
Вам будет так сложно держать свои планы в секрете. Вам придется много работать, чтобы не дать раскрыться вашим планам. Так стоит сдерживаться, пока не наступит большой день.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая
Иногда ваше сердце ведет вас по пути, по которому вы не должны идти. Итак, когда ваша интуиция подсказывает вам, что вам нужно повернуть назад в другом направлении, прислушайтесь к ней.
Вы же не хотите, чтобы вы воспользовались этим временем позже, когда могли бы это сделать.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая
Ваш партнер может быть настолько упрямым и решительным, что трудно говорить об изменениях, которые вам нужны или которые вы хотите сделать. Вы так долго ждали, чтобы узнать их мнение.
Однако поставьте на это ограничение по времени, чтобы у вас тоже была возможность сосредоточиться на себе.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Луна
Печально, когда ты понимаешь, что на самом деле не знал кого-то так, как ты думал.
Они притворились кем-то, кем они не были, и теперь вы задаетесь вопросом, как это вообще произошло. Это не ваша вина, но учитесь на собственном опыте. Это сделает вас сильнее.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая
Когда отношения настолько неустойчивы и нестабильны, это отбрасывает и все остальные области вашей жизни. Вам понадобится время, чтобы снова сориентироваться.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая
Всегда кажется, что это что-то, не так ли, Стрелец? Сегодня вы можете задаться вопросом, что в мире происходит и почему все идет не так, как должно быть.
Вы должны сделать глубокий исцеляющий вдох, Стрелец. Несмотря на то, что день немного отклонился от курса, в кратчайшие сроки все станет намного лучше.
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Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая
Вы действительно готовы протереть сланец и начать все сначала. Постарайтесь не слишком много думать о жизни, которую вы оставляете позади. Пусть это прощание станет для вас началом чего-то удивительного и нового.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Королева Пентаклей
Ваше сердце в нужном месте. Вы носили свое на рукаве, и поэтому, когда кто-то отвергает чувства, которые вы так открыто выражали, это может глубоко ранить. Их желание не быть с вами - это не отражение вашей красоты, это просто означает, что вы еще не встретили нужного человека.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Солнце
На вашем пути предстоят великие дела, поэтому постарайтесь сохранять оптимизм.
Время от времени вы можете чувствовать себя подавленным, но все это поможет вам стать более сильным, выносливым и удивительным человеком.