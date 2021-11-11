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Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 11 ноября 2021 года

5:12:3411/11/2021,Ария Гмиттер
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На вашем пути предстоят великие дела, поэтому постарайтесь сохранять оптимизм.

Что принесет вашему знаку зодиака однокарточное чтение Таро в четверг? Фото: Pexels

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в четверг, 11 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии, пишет Your Tango.

У нас прекрасная духовная энергия с днем ​​11/11 , и Луна также находится в знаке зодиака, который вибрирует как энергия ангела - Водолей.

Водолей - 11-й знак зодиака в астрологии, и это означает, что на нашем пути появляются мощные проявления.

Что принесет вашему знаку зодиака однокарточное чтение Таро в четверг?

Чтение карт Таро вашего знака зодиака в четверг, 11 ноября 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Вы были обожжены, а теперь вам больно. Вы не совсем готовы снова полюбить, но не говорите, что это навсегда.

На данный момент время - это то, что вам нужно, и если вы выполните работу по исцелению, вы скоро обнаружите, что ваше сердце готово снова открыться.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Сила

Любовь - это все, что вам нужно, но иногда вы также хотите, чтобы кто-то обнял вас, чтобы сказать вам, что все будет хорошо.

Вы не всегда хотите быть крутым. Бывают моменты, когда ваше сердце тоже нуждается в небольшой защите.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Колесница

Так сложно поддерживать отношения, которые, по вашему мнению, не складываются.

Какая-то часть вас хочет задержаться, чтобы увидеть, улучшится ли ситуация, но, если конца не видно, вы можете не чувствовать, что это хорошее вложение вашего времени и энергии.

Ваше сердце может тянуть вас в одном направлении, а ваш разум - в другом.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Туз Мечей, перевернутый

Нет ничего приятнее, чем удивить любимого человека на празднике.

Вам будет так сложно держать свои планы в секрете. Вам придется много работать, чтобы не дать раскрыться вашим планам. Так стоит сдерживаться, пока не наступит большой день.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

Иногда ваше сердце ведет вас по пути, по которому вы не должны идти. Итак, когда ваша интуиция подсказывает вам, что вам нужно повернуть назад в другом направлении, прислушайтесь к ней.

Вы же не хотите, чтобы вы воспользовались этим временем позже, когда могли бы это сделать.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая

Ваш партнер может быть настолько упрямым и решительным, что трудно говорить об изменениях, которые вам нужны или которые вы хотите сделать. Вы так долго ждали, чтобы узнать их мнение.

Однако поставьте на это ограничение по времени, чтобы у вас тоже была возможность сосредоточиться на себе.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Луна

Печально, когда ты понимаешь, что на самом деле не знал кого-то так, как ты думал.

Они притворились кем-то, кем они не были, и теперь вы задаетесь вопросом, как это вообще произошло. Это не ваша вина, но учитесь на собственном опыте. Это сделает вас сильнее.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая

Когда отношения настолько неустойчивы и нестабильны, это отбрасывает и все остальные области вашей жизни. Вам понадобится время, чтобы снова сориентироваться.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая

Всегда кажется, что это что-то, не так ли, Стрелец? Сегодня вы можете задаться вопросом, что в мире происходит и почему все идет не так, как должно быть.

Вы должны сделать глубокий исцеляющий вдох, Стрелец. Несмотря на то, что день немного отклонился от курса, в кратчайшие сроки все станет намного лучше.

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая

Вы действительно готовы протереть сланец и начать все сначала. Постарайтесь не слишком много думать о жизни, которую вы оставляете позади. Пусть это прощание станет для вас началом чего-то удивительного и нового.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Ваше сердце в нужном месте. Вы носили свое на рукаве, и поэтому, когда кто-то отвергает чувства, которые вы так открыто выражали, это может глубоко ранить. Их желание не быть с вами - это не отражение вашей красоты, это просто означает, что вы еще не встретили нужного человека.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Солнце

На вашем пути предстоят великие дела, поэтому постарайтесь сохранять оптимизм.

Время от времени вы можете чувствовать себя подавленным, но все это поможет вам стать более сильным, выносливым и удивительным человеком.

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