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Как в Бердске попасть к доктору и не заразиться коронавирусом в красной зоне поликлиники №2 ЦГБ: Минздрав ответил пациентам, которые хотят засунуть голову в грязь, а потом высунуть и долго орать в небо

5:44:0311/11/2021
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В связи с ремонтом из-за создания центра онкологической помощи, вход в поликлинику сейчас один.

Главный вход в поликлинику пока закрыт. Фото: "Курьер.Среда"

Минздрав Новосибирской области рассказал жителям Бердска, как попасть на прием к доктору в поликлинике №2 и при этом не заразиться коронавирусом. Как ранее признавался в беседе с "Курьер. Среда"пацинт горбольницы, ему хотелось "упасть и засунуть голову в грязь, а потом высунуть и долго орать в небо". Все из-за того, что у него поднялась температура, и он пошел в поликлинику №2.

- Когда пришел, то увидел, что там вход только через красную зону. Коридорчик, в котором сдавали кровь из пальца и мочу, сделали красной зоной. Народу битком и возле кабинета, и на лестнице, и на улице. Все кашляют, всем плохо и любой, кто заходит в больницу проходит через этих людей, которые, скорее всего, заражены коронавирусом,- рассказывал бердчанин 9 ноября.

Это произошло из-за строительства центра онкологической помощи на базе поликлиники №2.

В министерстве сослались на администрацию больницы:

- Действительно, в связи с ремонтом, вход в поликлинику сейчас один. Пациенты, которым нужно на второй этаж, не должны проходить через "красную зону". Они поднимаются к нужным им специалистам, а те, кто с подозрением на ковид, идут в "красную зону". Стоит отметить, что в любом случае при посещении поликлиники, пациенты должны соблюдать меры предосторожности, то есть перед входом в медучреждение обязательно надеть защитную маску.

При этом в Минздраве отметили, что ВОЗ не подтверждает, что вакцинация может является перегрузкой организма при каком либо уровне антител.

А вот жители Бердска не верят в то, что все так хорошо:

- Вход как был общий и для больных и для здоровых, так ничего не меняется.

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минздравкоронавирускрасная зонаполиклиника №2Вакцинация.
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