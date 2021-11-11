В Новосибирске главврач ЦГБ Бердка Алла Дробинская попала в аварию, но спасла от смерти мать двойняшек с ковидом и оторвавшимся тромбом

Алла Дробинская, будучи анестезиологом-реаниматологом в акушерстве, попала в аварию, спасая от смерти маму двоих двойняшек - сибирячку Татьяну Сапожникову. Инцидент произошел в 2020 году.
У жительницы Новосибирска первый сын появился в 30 лет. Во время второй беременности Татьяна Сапожникова с нетерпением ожидала появления на свет двойняшек и отправилась в роддом ЦКБ Академгородка, но когда наступило время рожать, женщина столкнулась с проблемой. У нее подтвердился коронавирус.
Татьяну Сапожникову положили в бокс, схватки останавливали капельницей. Врачи сказали, что детей необходимо еще доносить. Под капельницей будущая мать двойняшек пролежала три дня, но 24 октября 2020 года акушерка при осмотре сказала, что рожать нужно срочно. Сапожникова была настроена родить сама, но медики сказали, что необходимо провести кесарево сечение. «Первого родишь, второго — нет. Принимай решение»,- говорили врачи. После операции дети появились на свет, но самой Татьяне резко стало плохо и она начала задыхаться. Медики делали все возможное, чтобы молодая мать не потеряла сознание, но в итоге женщину решили перевезти в Новосибирскую областную больницу. Татьяне поставили дыхательную трубку. Как оказалось, во время родов у сибирячки оторвался тромб в матке. Врачи со всего города направились спасать женщину, среди них оказалась и Алла Дробинская.
- Главный анестезиолог-реаниматолог в акушерстве Алла Николаевна Дробинская спешила ко мне на помощь и попала в аварию из-за сильного гололеда. Это я узнала только через год. Врачи до последнего боролись за мою жизнь,- отметила Татьяна Сапожникова на портале НГС.
Проведя три дня в коме, Татьяна Сапожникова выжила. Специалисты в области здравоохранения называют чудом спасение сибирячки, ведь диагнозы были несовместимые с жизнью. В настоящее время Татьяна радуется жизни, воспитывая старшего сына и годовалых двойняшек. Женщина благодарит Евгения Васильева, Аллу Дробинскую, Людмилу Попову, Ирэна Цыцорину, а также весь персонал ЦКБ Академгородка и областной больницы за спасенную жизнь и заботу.