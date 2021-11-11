В Бердске выбивать долги по коммуналке начнут коллекторы: КБУ набирает профессионалов по взысканию

В муниципальном Комбинате бытовых услуг Бердска придумали новый способ борьбы с должниками за коммунальные услуги. Как рассказал «Курьер.Среда» директор КБУ Анатолий Пронюшкин, для взыскания долгов на предприятии создают «инспекторскую группу», которая будет работать как коллекторы. Руководитель уточнил, что это дополнительный способ к уже существующим, призванным повысить платежную дисциплину бердчан.
Напомним, что горожане задолжали Комбинату за потребленные тепло и воду порядка 260 млн рублей. Почти столько же должен сам КБУ своим поставщикам ресурсов. И на это Пронюшкину в октябре указал прокурор Бердска, потребовав рассчитываться за газ, электроэнергию, отопление от частной котельной ТГК-1 и с другими партнерами. Прокуратура внесла представление.
- Мы собираем инспекторскую группу для расширения функционала в том числе для проверки счетчиков и обхода по квартирам. Что-то близкое к коллекторам. Мы не хотим отдавать эту работу на сторону, чтобы не нагружать тариф. Мы наберем своих людей. Уже есть план по взысканию долгов по новой схеме — в рамках закона, есть профессионал. Поделим город на районы, чтобы была персональная ответственность наших сотрудников за взыскание дебиторской задолженности, - пояснил Анатолий Пронюшкин.
При этом все должники - как горожане, так и юрлица — внесены в отдельный список. Есть выписки по домам — сколько каждый многоквартирник должен. Поскольку нет пока физической возможности отключить от коммунальных услуг отдельную квартиру, повлиять на неплательщиков должны соседи, полагает Пронюшкин.
- Никакой коллективной ответственности в виде отключение всего дома, например, от тепла нет и не может быть. Информация о задолженности жильцов передается, чтобы они и Советы домов тоже подключались к решению проблемы долгов по коммуналке. КБУ также считает правильным информировать бердчан об их ответственности за содержание своего дома и получаемых услугах. Только собрание жильцов решает, куда потратить деньги собранные на содержание дома, а почему эти же жильцы не решают вопросы об ответственности отдельных владельцев за долги по ЖКХ. 260 млн рублей не дополученных денежных средств влияют на ремонтную программу, закупку топлива, ремонты оборудования и прочее, - прокомментировал директор Комбината.
По его словам, предприятие, планируя бюджет расходов, ориентируется на доходы. При этом на 100-процентную собираемость уже давно не ориентируются. Но потребители оплачивают лишь 80% от начисленного. И здесь есть серьезная проблема: взыскать деньги с должников невозможно даже по суду. Принимается судебное решение в пользу КБУ, но у неплательщика нечего взыскать, как выясняют потом судебные приставы-исполнители. Таким образом, долги приходится «прощать». Но есть и вполне обеспеченные должники, живущие в новых домах и больших дорогостоящих квартирах. По оценке Анатолия Пронюшкина, существует пробел в законодательстве, который необходимо устранить. В противном случае ЖКХ никогда не выберется из «долговой ямы».
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, кто виноват в том, в некоторых квартирах бердчан холодно.