Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске выбивать долги по коммуналке начнут коллекторы: КБУ набирает профессионалов по взысканию

5:51:5011/11/2021,Анастасия Солодкова
0

Безответственные потребители услуг задолжали бердским коммунальщикам за тепло и воду порядка 260 млн рублей. В числе должников есть вполне обеспеченные люди, а с иных невозможно получить оплату даже по суду.

КБУ Бердска ищет способы взыскания долгов за коммунальные услуги. Фото: "Курьер.Среда"

В муниципальном Комбинате бытовых услуг Бердска придумали новый способ борьбы с должниками за коммунальные услуги. Как рассказал «Курьер.Среда» директор КБУ Анатолий Пронюшкин, для взыскания долгов на предприятии создают «инспекторскую группу», которая будет работать как коллекторы. Руководитель уточнил, что это дополнительный способ к уже существующим, призванным повысить платежную дисциплину бердчан.

Напомним, что горожане задолжали Комбинату за потребленные тепло и воду порядка 260 млн рублей. Почти столько же должен сам КБУ своим поставщикам ресурсов. И на это Пронюшкину в октябре указал прокурор Бердска, потребовав рассчитываться за газ, электроэнергию, отопление от частной котельной ТГК-1 и с другими партнерами. Прокуратура внесла представление.

- Мы собираем инспекторскую группу для расширения функционала в том числе для проверки счетчиков и обхода по квартирам. Что-то близкое к коллекторам. Мы не хотим отдавать эту работу на сторону, чтобы не нагружать тариф. Мы наберем своих людей. Уже есть план по взысканию долгов по новой схеме — в рамках закона, есть профессионал. Поделим город на районы, чтобы была персональная ответственность наших сотрудников за взыскание дебиторской задолженности, - пояснил Анатолий Пронюшкин.

При этом все должники - как горожане, так и юрлица — внесены в отдельный список. Есть выписки по домам — сколько каждый многоквартирник должен. Поскольку нет пока физической возможности отключить от коммунальных услуг отдельную квартиру, повлиять на неплательщиков должны соседи, полагает Пронюшкин.

- Никакой коллективной ответственности в виде отключение всего дома, например, от тепла нет и не может быть. Информация о задолженности жильцов передается, чтобы они и Советы домов тоже подключались к решению проблемы долгов по коммуналке. КБУ также считает правильным информировать бердчан об их ответственности за содержание своего дома и получаемых услугах. Только собрание жильцов решает, куда потратить деньги собранные на содержание дома, а почему эти же жильцы не решают вопросы об ответственности отдельных владельцев за долги по ЖКХ. 260 млн рублей не дополученных денежных средств влияют на ремонтную программу, закупку топлива, ремонты оборудования и прочее, - прокомментировал директор Комбината.

По его словам, предприятие, планируя бюджет расходов, ориентируется на доходы. При этом на 100-процентную собираемость уже давно не ориентируются. Но потребители оплачивают лишь 80% от начисленного. И здесь есть серьезная проблема: взыскать деньги с должников невозможно даже по суду. Принимается судебное решение в пользу КБУ, но у неплательщика нечего взыскать, как выясняют потом судебные приставы-исполнители. Таким образом, долги приходится «прощать». Но есть и вполне обеспеченные должники, живущие в новых домах и больших дорогостоящих квартирах. По оценке Анатолия Пронюшкина, существует пробел в законодательстве, который необходимо устранить. В противном случае ЖКХ никогда не выберется из «долговой ямы».

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, кто виноват в том, в некоторых квартирах бердчан холодно.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коммунальные услугисудебные приставыдолжникиколлекторыдиректор КБУвзыскать деньгиКБУ БердскаАнатолий Пронюшкин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Людям не стыдно иметь долги за коммуналку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКак в Бердске попасть к доктору и не заразиться коронавирусом в красной зоне поликлиники №2 ЦГБ: Минздрав ответил пациентам, которые хотят засунуть голову в грязь, а потом высунуть и долго орать в небо
5:44:03 11/11/2021
Как в Бердске попасть к доктору и не заразиться коронавирусом в красной зоне поликлиники №2 ЦГБ: Минздрав ответил пациентам, которые хотят засунуть голову в грязь, а потом высунуть и долго орать в небо
Адвокат семьи убитого Энди Картрайта заявил, что жена расчленяла его еще живым
5:30:52 11/11/2021
Адвокат семьи убитого Энди Картрайта заявил, что жена расчленяла его еще живым
О чем должен каждый верующий помолиться Озерянской иконе Божией Матери 12 ноября: текст молитвы
5:30:05 11/11/2021
О чем должен каждый верующий помолиться Озерянской иконе Божией Матери 12 ноября: текст молитвы
БердскВ Бердске за 45 млн рублей выставили на торги коттедж обанкротившегося экс-директора ЗАО «ЗСТМ» Сергея Шаплова
5:25:10 11/11/2021
В Бердске за 45 млн рублей выставили на торги коттедж обанкротившегося экс-директора ЗАО «ЗСТМ» Сергея Шаплова
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 11 ноября 2021 года
5:12:34 11/11/2021
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 11 ноября 2021 года
В гибели пяти туристов на Эльбрусе нашли еще двух новых обвиняемых
5:06:04 11/11/2021
В гибели пяти туристов на Эльбрусе нашли еще двух новых обвиняемых
У трех знаков зодиака 11 ноября 2021 ода будет отличный день
5:02:23 11/11/2021
У трех знаков зодиака 11 ноября 2021 ода будет отличный день
В новосибирском Толмачево задержали рейс в Египет на 17 часов из-за неисправности
5:00:47 11/11/2021
В новосибирском Толмачево задержали рейс в Египет на 17 часов из-за неисправности
Чудеса Озерянской иконы Божией Матери: где хранится святой лик и почему его считают самой главной святыней Харькова
5:00:17 11/11/2021
Чудеса Озерянской иконы Божией Матери: где хранится святой лик и почему его считают самой главной святыней Харькова
В России 17-летний парень остался инвалидом после удаления аппендикса
4:58:21 11/11/2021
В России 17-летний парень остался инвалидом после удаления аппендикса