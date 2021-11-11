«Зачем эти страшные копыта всегда выставлять?»: Анастасию Волочкову раскритиковали за фото в купальнике

Анастасия Волочкова улетела отдыхать в Турцию. Звезда не оставила своих подписчиков без контента и выложила фотографию с яхты. На снимке Волочкова сидит скрестив ноги в разноцветном купальнике, очках и капитанской фуражке. И все это с видом на море.
– Сегодня я поведу судно, – пописала фотографию женщина.
Армия недоброжелателей устроила целый поток сообщений в комментариях. Хейтеры придирались к купальнику, к форму ног звезды и даже к фуражке.
– «Зачем эти страшные копыта всегда выставлять?»; «Надоела до чертиков»; «Хорошо, что хоть без шпагата. Писю корявой ножкой прикрыла, и на том спасибо»; «У вас есть другая одежда, кроме старых купальников?»; «Не могу смотреть на эти покалеченные ступни», пишут хейтеры.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что адвокат семьи убитого картрайта заявил, что его жена расчленяла его тело, когда он был жив. Также мужчина заявил, что не согласен с решением судьи, отправить подозреваемую под домашний арест.