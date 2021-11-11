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В новосибирских Родниках двое мужчин в масках похитили ребенка возле школы

6:50:2311/11/2021
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Они затолкали его в автомобиль и увезли.

В Новосибирске школьника похитили прямо у учебного заведения. Фото: Pixabay.com

В Новосибирском микрорайоне Родники двое мужчин в масках похитили ребенка, затащив его в автомобиль недалеко от школы № 207. Сообщается, что произошедшее видели несколько человек, но никто не захотел вмешаться и помочь жертве похитителей. О данном инциденте рассказала жительница города в Instagram. По словам женщины, ее сын стал свидетелем произошедшего.

– Мой сын направлялся домой из той же школы, он шел вдоль дороги. Ребенок увидел, как перед прохожим остановилась машина, из нее выбежали двое мужчин в масках, которые полностью закрывают лицо и схватили школьника. Затем его затащили в машину и скрылись, – пишет мама очевидца.

Через некоторое время в комментариях стали появляться сообщения о том, что похищение было не настоящим. По словам одной из пользователей, она является подругой жертвы, а таким образом его просто пытались поздравить с днем рождения. Похитителями были его друзья.

Также подруга похищенного заявила, что товарищи хорошо знают именинника и были уверена, что он оценит необычный подарок. А вот остальные юзеры такую инициативу не поддержали. Даже заявили, что с такими друзьями, не нужны и враги.

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