В новосибирских Родниках двое мужчин в масках похитили ребенка возле школы

В Новосибирском микрорайоне Родники двое мужчин в масках похитили ребенка, затащив его в автомобиль недалеко от школы № 207. Сообщается, что произошедшее видели несколько человек, но никто не захотел вмешаться и помочь жертве похитителей. О данном инциденте рассказала жительница города в Instagram. По словам женщины, ее сын стал свидетелем произошедшего.
– Мой сын направлялся домой из той же школы, он шел вдоль дороги. Ребенок увидел, как перед прохожим остановилась машина, из нее выбежали двое мужчин в масках, которые полностью закрывают лицо и схватили школьника. Затем его затащили в машину и скрылись, – пишет мама очевидца.
Через некоторое время в комментариях стали появляться сообщения о том, что похищение было не настоящим. По словам одной из пользователей, она является подругой жертвы, а таким образом его просто пытались поздравить с днем рождения. Похитителями были его друзья.
Также подруга похищенного заявила, что товарищи хорошо знают именинника и были уверена, что он оценит необычный подарок. А вот остальные юзеры такую инициативу не поддержали. Даже заявили, что с такими друзьями, не нужны и враги.