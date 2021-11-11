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Минюст подготовил для российских водителей новые штрафы

7:16:2411/11/2021
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Наказывать будут даже за игру в "шашки" на дороге.

За отказ на неоднократную просьбу от сотрудников ГИБДД будут штрафовать на 40 тыс. рублей. Фото: Pexels.com

В России обновят кодекс об административных правонарушениях. В него планируют ввести несколько новых пунктов, которые будут касаться водителей. При совершении правонарушений водителем, его право на управление транспортным средством будут ограничиваться до решения суда. Также сообщается, что ведомство планирует отказаться от применения меры административного ареста.

В проектной документации Минюста говорился, что если водитель не совершит остановку при неоднократной просьбе сотрудников ГИБДД во время преследования, ему будет грозить штраф в 40 тыс. рублей. А управление машиной в состоянии алкогольного опьянения с ребенком в салоне автомобиля будет караться штрафом в 50 тыс. рублей и лишением прав.

За такое нарушение, как управление автомобилем с грязным, нечитаемым госномером будет выписываться штраф в размере 3 тыс. рублей при повторном нарушении. Также за такое деяние могут лишить права управления транспортным средством. Еще один штраф в размере 3 тысяч рублей будет выписываться сотрудниками за чрезмерную тонировку.

Напомним, ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявляла, что за опасный стиль вождения будет назначаться штраф в размере 3 тыс. рублей. По словам Рукавишниковой, хамское поведение на проезжих частях дороги будет караться определенным наказанием.

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машинаправаВодитель. ЗаконШтрафы.
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