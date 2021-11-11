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«С внуками не пройти!»: В Бердске слякоть и лужи раздражают горожан. На зарплату дворника в 19 000 рублей никто не хочет идти

8:11:0611/11/2021,Алина Бурова
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Как говорят бердчане, при наступлении холодов тротуары превратятся в каток. Люди начнут падать и ломать ноги.

Горожанка в ужасе от того, что тротуары от мокрого снега не очищают. Фото: Марина Волкова/«Курьер.Среда»

На неочищенные тротуары от слякоти пожаловалась в редакцию «Курьер.Среда» жительница Бердска.

Как рассказала журналистам Татьяна, по тротуарам пройти невозможно из-за огромных луж.

- Вот неужели, администрация не может почистить хотя бы тротуары? Нулевая температура будет, люди начнут падать. Зато зимой долбят так, что вся тротуарная плитка соскоблена. Людей то много ходит по городу! С внуками не пройти,- высказалась Елена.

Связаться с директором МБУ ЦМУ Бердска Игорем Сысоевым редакции не удалось. От проверенного источника «Курьер.Среда», работающего в одной структуре с Игорем Сысоевым, стало известно, что в МБУ ЦМУ жесткий дефицит рабочих ответственных за расчистку тротуаров, подходов к пешеходным переходам, а также к автобусным остановкам. Зарплата кандидатов на место составляет от 19 до 21 тысячи рублей. Также выяснилось, что сейчас центр муниципальных услуг остро нуждается и в трактористах. Соискателям за восьмичасовой рабочий день готовы заплатить 20-22 тысячи рублей.

В настоящее время перед администрацией Бердска стоит задача по работе изыскания средств для финансирования роста зарплат рабочих муниципальных служб.

Отметим, что в 2020 году в Бердске вывезли порядка 130 тыс. кубометров снега. По расчетам специалистов, зимой 2021 года снега станет в разы больше.

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